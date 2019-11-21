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ازدادت حظوظ الازرق في حجز بطاقته في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤدية الى مونديال 2022 في قطر، فضلا عن حجز مقعده المباشر في كأس آسيا 2023 في الصين، عن المجموعة الثانية، بعدما أنهى الجولة السادسة من التصفيات المشتركة بالفوز على نظيره النيبالي 1-0 ليبقي في مركز الوصافة في المجموعة برصيد 10 نقاط متفوقا على المنتخب الاردني بفارق الاهداف، فيما ظلت استراليا متصدرة بفارق نقطتين، وبالتالي فإن فرصة الأزرق في اعتلاء الصدارة باتت واردة في الجولة المقبلة التي يحل فيها المنتخب الوطني ضيفا على استراليا بالذات، أو على أقل تقدير تحقيق نتائج ايجابية في الجولات المتبقية تضمن له خطف أحدى بطاقات التأهل كأفضل ثان في المجموعات الثمانية.

ولم يكن الأزرق مقنعا من خلال المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الأول من أمس حيث كان البطء سيد الموقف مع تباعد واضح ما بين الخطوط وأن كان العذر نظرا لطول مسافة السفر وطبيعة الاجواء حيث الارتفاع عن سطح البحر وبالاضافة لسوء أرضية الملعب. وتلك المبررات لايمكن أن تكون من المسببات المباشرة التي أدت لظهوره بهذه الصورة خصوصا ان المنتخب النيبالي ليس بذلك الخصم الشرس الذي يمكن ان يسبب الاحراج للازرق. ففي مباراة الذهاب استطاع الازرق ان يهزمه 7-0 وهذا يعكس مدى تواضعه وهذا ما كان يدفع بلاعبي الأزرق ان يقدموا مستوى أفضل مما ظهروا عليه فالخصم لايمتلك تلك القدرات الفنية والبدنية التي تدعو للارتباك أو تجعلنا أن نفتقد التركيز لدرجة أن أبرز العناصر المؤثرة لم يقدموا ما يشفع لهم. وبما أن التصفيات توقفت حتى مارس المقبل وستكون المشاركة في «خليجي24» في الدوحة فهذا ما يتطلب من المدرب ثامر عناد أن يكثف من العمل من اجل تلاشي الاخطاء مع الأخذ بعين الاعتبار أن مباريات كأس الخليج تختلف عن التصفيات لعدة أعتبارات منها التنافس الذي ترتبط به دول المنطقة وانعكاسه على المنتخبات. والأهم من كل ذلك ان المباريات مجمعة ومن ثم على اي مدرب ان تكون قراءته أكثر تركيزا، فالتعامل مع مباريات «خليجي 24» مغاير عن التصفيات بكون هناك تباعد ما بين مباراة واخرى ويكون باستطاعته ان يجري التعديلات ومعالجة الاخطاء في التصفيات بينما فى كأس الخليج مع تعاقب المباريات يجب ان يكون السير على نمط معين مع الحرص على الانضباط في كيفية التعامل مع الخصوم الذين هم بالاصل أكثر جاهزية وتطورا من ناحية المستويات وبذلك التقدم خطوة والتراجع أخرى لاينفع في كأس الخليج وسيزيد من الضغوط التي قد تؤدي الى تأزيم الامور في المستقبل.

