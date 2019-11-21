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أقامت سفارة دولة الكويت لدى مملكة بوتان ممثلة في الوزير المفوض فاضل الحسن والملحق الدبلوماسي فواز الخليفة والملحق الدبلوماسي محمد الحطاب والملحق الدبلوماسي عبدالله الشبلي، مأدبة عشاء أول من أمس في مقر السفارة في العاصمة تيمفو وذلك احتفاء بالفوز على نيبال.

حضر مأدبة العشاء رئيس وزراء مملكة بوتان د. لوتي سيرينغ ووكيل وزارة خارجية بوتان كينغا سنغي ومدير عام مجلس السياحة في بوتان دورجي داردول.

ووجه رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف الشكر إلى أعضاء السفارة، وذلك لما قدموه من اهتمام لوفد المنتخب منذ وصوله بوتان.

وقدم رئيس الاتحاد درعاً تذكارية إلى رئيس وزراء مملكة بوتان، كما قدم اليوسف إلى الوزير المفوض فاضل الحسن كرة حملت توقيع جميع لاعبي الأزرق.

