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يعاود منتخب كرة السلة تدريباته مساء اليوم على صالة نادي النصر بعدما وصل البلاد أمس قادماً من معسكره التدريبي الذي اقامه في مدينة اسطنبول التركية استعداداً للمشاركة في منافسات بطولة الخليج التي تنطلق في الكويت بعد غد وتستمر لغاية 1 ديسمبر المقبل.

وخاض «أزرق السلة» خمس مباريات ودية في المعسكر فاز في اثنتين وخسر ثلاث مباريات، ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة يوم أمس على ان يدخل المنتخب الفندق المخصص لاستضافة المنتخبات عقب تدريب اليوم، وسيعلن المدرب التونسي للأزرق عادل التلاتلي قائمة الـ12 لاعباً الذين سيخوضون منافسات البطولة صباح اليوم.

وأنهت اللجنة العليا المنظمة للبطولة جميع الاستعدادات لاستضافة البطولة من جميع النواحي حيث يكتمل عقد وصول المنتخبات الخليجية اليوم.

بدوره، أكد نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة خليل ابراهيم جاهزية الاتحاد لاستضافة البطولة، مشيراً الى ان المشاركة تعتبر الأولى للمنتخب بعد رفع الايقاف الرياضي الذي كان مفروضاً على الاتحاد، وقال: «النسخة الحالية من المتوقع ان تتميز بمستوى فني عال في ظل الامكانيات الكبيرة التي تملكها المنتخبات الخليجية». واضاف قائلا: «يطمح أزرق السلة إلى المنافسة على اللقب وعدم الاكتفاء بالمشاركة فقط نظراً لأن الفريق يضم عناصر تمتلك الخبرة والامكانات على الرغم من غياب بعض اللاعبين المهمين بسبب الاصابات».

من جانبه أوضح أمين سر الاتحاد ومدير عام البطولة عبدالرحمن الخباز ان الاتحاد شكل جميع لجانه العاملة بدءاً من لجنة العلاقات العامة التي تضم عناصر خبرة في البطولات حيث أوفد مرافق لكل وفد خليجي لتلبية احتياجات المنتخبات المشاركة كما شكل الاتحاد لجنة احصاء تضم عناصر خبرة ايضاً وتنظيم دورة للإحصاء برعاية الاتحاد الآسيوي للعبة على هامش البطولة ، وقال: «تم تخصيص مقاعد للصحافيين سواء من الكويت او الخليج داخل صالة نادي الكويت التي ستحتضن منافسات البطولة، بجانب مركز اعلامي متكامل مزود بجميع متطلبات الصحافيين من اجل تسهيل مهمتهم على اكمل وجه» .

واضاف قائلا: «ستستضيف صالات اندية الساحل والنصر والمعاقين وكاظمة تدريبات المنتخبات المشاركة في الفترتين الصباحية والمسائية»، متوجهاً بالشكر لإدارات تلك الاندية على تعاونها مع الاتحاد، بجانب مجلس إدارة نادي الكويت الذي رحب باستضافة صالة النادي لمنافسات البطولة.

وأشار الخباز إلى أن اللجنة العليا قامت بالتنسيق مع جميع الجهات بداية من وزارة الداخلية لتوفير الأمن داخل الصالة بالاضافة الى انتداب عناصر أمن آخرين لمرافقة المنتخبات قبل التوجه الى صالة التدريب او صالة المباريات، بجانب توفير وزارة الصحة سيارة اسعاف خاصة للتواجد في الصالة طوال فترة البطولة.

وأوضح الخباز ان الاتحاد خصص المقاعد في المقصورة لرؤساء الاتحادات ورؤساء الاندية واللجنة التنظيمية بالاضافة الى سفراء الدول الخليجية لحضور حفل الافتتاح الذي لا تزيد مدته عن 30 دقيقة. وقدم الخباز الشكر للهيئة العامة للرياضة على تعاونها مع الاتحاد من خلال توفير الميزانيات الخاصة بتجهيز منتخب الكويت واستضافة الاتحاد للبطولة .

