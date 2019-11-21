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اختتمت اول من امس أولى بطولات اتحاد الجمباز للموسم الرياضي 2019 - 2020 على صالة النادي العربي بتتويج القادسية بالمركز الأول فيما حل العربي في المركز الثاني و كاظمة في المركز الثالث ضمن مسابقة الجمباز الفني لفئة تحت 11 سنة ووسط مشاركة كبيرة من الأندية وحضور مميز من عشاق اللعبة.

ونال القادسية الميدالية الذهبية بعد ان جمع لاعبوه 4 نقاط، فيما ذهبت الميدالية الفضية للعربي الذي حصد لاعبوه 3 نقاط مقابل نقطتين لكاظمة الذي حقق الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة الفردي العام حقق لاعب العربي عبدالله كرم المركز الاول والميدالية الذهبية، فيما نال لاعب القادسية احمد الحساوي المركز الثاني والميدالية الفضية واحرز زميله لاعب القادسية راشد الحساوي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي مسابقة فردي الأجهزة تألق لاعب العربي عبدالله كرم في اختصاص الحركات الارضية ونال لقب هذه الفئة كما حصد اللاعب نفسه المركز الأول في أجهزة الحلق والعقلة والمتوازي، فيما تفوق لاعب القادسية أحمد الحساوي في مسابقتي جهاز حصان الحلق وجهاز طاولة القفز.

من جانب آخر، عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الجمباز اجتماعاً غير عادي مساء الاول من امس في مقر الاتحاد في اللجنة الاولمبية لاجراء تعديل على بعض مواد النظام الاساسي للاتحاد الكويتي ووفق رغبة الاتحاد الدولي للعبة وذلك بحضور ممثلي كل من اندية الجهراء وخيطان وكاظمة والتضامن والنصر. ووافقت الجمعية على جميع التعديلات، كما وافقت الجمعية على تعيين عضوين في مجلس الادارة من اصحاب الخبرة والكفاءة يتم اختيارهما من قبل المجلس شريطة الا يكون هناك اكثر من عضو يمثل اي ناد من اعضاء الجمعية العمومية.

