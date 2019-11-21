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إعلان قائمة السعودية


أعلن الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي قائمة «الأخضر» التي ستخوض بطولة «خليجي 24»، وضمت القائمة كلاً من محمد العويس، فواز القرني وأمين بخاري في حراسة المرمى.
للدفاع: عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، محمد البريك، سعود عبدالحميد وياسر الشهراني. للوسط: عبدالله عطيف ، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، تركي العمار، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي ، نواف العابد، سالم الدوسري وهتان باهبري.
للهجوم: فراس البريك وعبدالله الحمدان. وتشارك السعودية في البطولة التي تنطلق في قطر يوم 26 الشهر الحالي في المجموعة الثانية مع منتخبات الكويت وعمان والبحرين.


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