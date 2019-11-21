دوليه

أعلن الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي قائمة «الأخضر» التي ستخوض بطولة «خليجي 24»، وضمت القائمة كلاً من محمد العويس، فواز القرني وأمين بخاري في حراسة المرمى.

للدفاع: عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، محمد البريك، سعود عبدالحميد وياسر الشهراني. للوسط: عبدالله عطيف ، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، تركي العمار، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي ، نواف العابد، سالم الدوسري وهتان باهبري.

للهجوم: فراس البريك وعبدالله الحمدان. وتشارك السعودية في البطولة التي تنطلق في قطر يوم 26 الشهر الحالي في المجموعة الثانية مع منتخبات الكويت وعمان والبحرين.

