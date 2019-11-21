دوليه

استعاد منتخب الأردن توازنه بعدما حقق الفوز بنتيجة كبيرة على تايوان 5-0 اول من امس على ستاد عمان الدولي في عمان، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل بهاء فيصل (4 و75) وأحمد عرسان (25) ويزن العرب (43) وحمزة الدردور (62) أهداف الفوز لصالح «النشامى». وتتصدر أستراليا ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، مقابل 10 نقاط من خمس مباريات لكل من الأزرق والأردن و3 لنيبال ولا شيء لتايوان.وبدأ المنتخب الأردني المباراة بقوة، ليسجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عندما مرر موسى التعمري كرة متقنة إلى بهاء فيصل ليسدد بعيداً عن متناول الحارس وين تشيه بان.

وواصل أصحاب الأرض الضغط من أجل إضافة المزيد من الأهداف، ليسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 25 عندما باغت أحمد عرسان حارس تايوان بتسديدة بعيدة المدى في الزاوية العليا للمرمى.ونجح سالم العجالين في إضافة الهدف الثالث قبيل نهاية الشوط الأول، بعدما تابع الكرة المرتدة من خشبات المرمى إثر رأسية يزن العرب (43).

في الشوط الثاني لم تتوقف هجمات الأردن، ليسجل حمزة الدردور عبر ضربة حرة مباشرة نفذها أرضية متقنة على يمين الحارس وين-تشيه (62).ثم عاد فيصل ليسجل الهدف الخامس عبر تسديدة قوية من مسافة بعيدة ذهبت على يسار حارس مرمى تايوان (75).وتقام الجولة السابعة من منافسات المجموعة يوم 26 مارس المقبل حيث تلتقي أستراليا مع الأزرق، ونيبال مع تايوان.

