دوليه

واصل منتخب عمان ملاحقة الصدارة بعد فوزه على الهند 1-0 اول من امس على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل محسن الغساني هدف الفوز الثمين لصالح المنتخب العماني في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز قطر على أفغانستان 1-0 على ستاد الجمهورية المركزي في دوشانبي.

وحافظ المنتخب القطري على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 12 نقطة لعمان و4 لأفغانستان و3 للهند ونقطة لبنغلادش.

وبدأ منتخب عمان المباراة بقوة، وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة عندما حصل على ركلة جزاء احتسبت نتيجة تعرض محسن الغساني للإعاقة من قبل راهول بيكي، ونفذها الغساني لكنه سدد فوق العارضة.ولم يتأثر أصحاب الأرض بضياع هذه الفرصة ليواصلوا محاولاتهم الهجومية، فسدد محمد الغافري محاولة مرت خارج الخشبات الثلاث (15).

ورد الضيوف عبر انطلاقة سونيل تشيتري الذي تبادل التمرير براندون فيرنانديز قبل أن يسدد محاولة تصدى لها الحارس العماني علي الحبسي (20).ولكن منتخب عمان نجح أخيراً في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 33 عندما انطلق محسن جوهر بالكرة ومرر إلى الغساني ليحولها بعيداً عن متناول الحارس غوربريت سينغ.

وضاعت فرصة خطيرة على منتخب عمان قبيل نهاية الشوط الأول بعدما انطلق منذر العلوي في الجهة اليسرى ومرر إلى الغساني على باب المرمى ولكن الأخير لم ينجح في الوصول للكرة (44).في الشوط الثاني حاول منتخب الهند الانطلاق نحو الهجوم، لكن دون خطورة فعلية على مرمى الحبسي، حيث كانت أبرز فرص الفريق عبر الكرات الثابتة.ولم يتغير الوضع كثيراً في الدقائق الأخيرة، حيث واصل منتخب عمان البحث عن الهدف الثاني، في حين كان منتخب الهند يأمل بتسجيل التعادل دون تهديد فعلي للمرمى.وتقام الجولة السابعة من منافسات المجموعة يوم 26 مارس المقبل فتلعب الهند مع قطر، وبنغلاديش مع أفغانستان.

