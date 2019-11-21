دوليه

اكتفى منتخب لبنان بالتعادل مع ضيفته كوريا الشمالية 0-0 اول من امس على ستاد المدينة الرياضية في بيروت، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثامنة في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وفرض منتخب لبنان سيطرته على مجريات المباراة وحاصر المرمى الكوري الشمالي وسنحت لمهاجميه أكثر من فرص دون أن ينجحوا في هز الشباك.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز تركمانستان ضيفتها سريلانكا 2-0 على ستاد كوبيتداغ في عشق أباد.

وتصدرت تركمانستان ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط لكل من كوريا الجنوبية التي لعبت أربع مباريات ولبنان وكوريا الشمالية ولا شيء لسريلانكا.

وتقام الجولة السابعة من منافسات المجموعة يوم 26 مارس 2020، حيث تتواجه كوريا الجنوبية مع تركمانستان، وكوريا الشمالية مع سريلانكا.

