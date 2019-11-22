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قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة المهرجان عن مشاركة الاجيال في لجنة التحكيم «نفخر باستضافة وجوه جديدة في برنامج لجنة تحكيم أجيال لهذا العام. خلال ايام المهرجان حيث شكل حكامنا جزءًا أساسياً من رحلة ملهمة للتعلم وبناء المجتمع، بينما استكشفوا آفاقًا جديدة من الإدراك الإبداعي والثقافي من خلال الأفلام التي تعتبر وسيطاً راسخاً. وأنا أتطلع إلى سماع قصص جديدة عن الإلهام والوعي الذي سيكتشفه الشباب من خلال عروض الشاشة الكبيرة ومن بعضهم البعض.

يشار إلى أن مسابقة لجنة تحكيم أجيال 2019 تضم 15 فيلما روائيا وسلسلة من البرامج القصيرة، التي سيتم مراجعتها من قبل أكثر من 400 حكم من 45 جنسية ومنهم 48 حكما دولياً من أرمينيا، والبوسنة والهرسك وإيطاليا والعراق والهند والأردن والكويت ولبنان وموزمبيق وسلطنة عمان وفلسطين وتركيا وتونس والمملكة المتحدة ممن جاؤوا خصيصاً إلى الدوحة لحضور المهرجان.

