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يشارك المخرج السوداني أمجد أبو العلا بفيلم «ستموت في العشرين» الحائز على جائزة لويجي دي لورينتيس والذي يروي قصة صبي صغير يدعى مزمل، الذي يتلقى نبوءة مشؤومة في يوم احتفالية تسميته، تتمثل في توقع وفاته في سن العشرين. ويعيش مزمل تحت وطأة هذه النبوءة، إلى أن يفتح مصور سينمائي له نافذة على عالم جديد بالكامل. وقد تحدث عن الفيلم قائلا: إن الفيلم مبني على قصة قصيرة كنت قرأتها وتركت أثراً في نفسي، ودفعتني لتصوير طريقة تعامل المجتمع السوداني مع قضايا الحزن، والجهل، والتنمر سينمائياً». وحول الفكرة قال: توفيت جدتي وأنا في طريقي إلى السودان وبرفقتي ابنة خالتي التي كانت تبكي بحرقة، وحتى يمضي الوقت أخذت أقرأ مجموعة قصصية بعنوان «النوم عند قدمي الجبل» للكاتب السوداني حمور زيادة. ربما الحالة التي عشتها كانت كلها عن الحزن وكيف تعامل السودانيون مع الحزن، وهذا انعكس على حكاية الفيلم. مضيفا: ربما تماديت قليلا في السوداوية لكن هناك من يرى الفيلم عن الفرح والحياة، وهناك من يراه عن السوداوية، وأنا سعيد لأنها الحياة التي كنت أريد أن أعكسها من خلال شخصية المزمل في الفيلم.

عن التحديات التي واجهها الفيلم قال: أول التحديات أن هذا الفيلم رقم 7 في السودان، فبالتالي أن تصنع فيلما في بلد ليس به صناعة سينمائية ولا يوجد به ممثلون محترفون في السينما، ما عدا في التلفزيون والمسرح، بالإضافة الى التحديات التي واجهتنا في التصوير في أيام ثورة، ووصل الأمر الى أننا صورنا المشاهد الخارجية بكاميرا فقط دون معدات، وكنت حريصا في الفيلم على أن أقدم خلطة من الوجوه الجديدة والمحترفة مثل الفنان محمود السراج وعبدالرحمن الشبلي وإسلام مبارك، وكان لابد من جهد لمدة سنة تقريبا حتى أضمن الأداء السينمائي الذي أريده وربما العملية سهلة مع الوجوه الجديدة لكن المحترفين لديهم أسلوبهم في المسرح والتلفزيون ومن الصعوبة أن تقنعه بتغيير أسلوبه.

وعن مشاركته في «أجيال» السينمائي قال : شاركت في أجيال بثلاثة أفلام كنت أنا منتجها وعرضت الأفلام في المهرجان ضمن برنامج «صنع في قطر» وتتضمن أعماله السابقة مجموعة من الأفلام القصيرة التي تمّ عرضها في مهرجانات سينمائية دولية، وهي تينا، وقهوة وبرتقال، وريش الطيور.ولم ألتق بحكام المهرجان كمخرج إلا في هذه النسخة من المهرجان ومع ممثلين بينهم طفل من أعمار حكام المهرجان.

