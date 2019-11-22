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عرض صنّاع الأفلام والمخرجون الدوليون المشاركون في المشاريع المدعومة من مؤسسة الدوحة للأفلام، «زهرة بومباي» و«إلى آخر أصقاع الأرض» أفلامهم في النسخة السابعة من مهرجان أجيال السينمائي وقد تمّ عرض هذه الأفلام في مهرجانات سينمائية عالمية كبرى، في دلالة على دعم المؤسسة لمحتوى متنوع ومتفرد من ابتكار مواهب ناشئة من مختلف أنحاء العالم.

ويروي فيلم كيوشي كورساوا، إلى آخر أصقاع الأرض الذي شاركت مؤسسة الدوحة للأفلام في تمويله، قصة شابة يابانية تدعى يوكو، والتي تواجه سلسلة من الصدمات الثقافية والمواقف التي نتجت عن سوء الفهم عندما تسافر إلى أوزباكستان لتصوير حلقة جديدة من برنامج سياحي. ويعتبر الفيلم تصويراً عاطفياً لشخص في بلد أجنبي يواجه صعوبة في العثور على وجهته.

وفي سياق تعليقه على الفيلم وعلى أهمية العمل الجماعي، قال المخرج كورساوا: «إننا نعيش في عالم نحن مترابطون فيه، إلا أننا لا نفهم بعضنا بعضاً. لا شك في أن تجربة أفلام من بلدان وفترات زمنية ومواضيع مختلفة من شأنه أن يساعد صانعي الأفلام الطامحين على النمو. كما يتحتم عليهم أن يدركوا قيمة العمل الجماعي والتعاون مع المخرجين والمنتجين والممثلين لإنتاج فيلم عظيم». وقد تم عرض زهرة مومباي الحائز على منحة من مؤسسة الدوحة للأفلام، ضمن فعاليات أسبوع النقاد في مهرجان البندقية السينمائي 2019، وهو فيلم رومانسي غنائي للمخرجة جيتانجالي راو، تدور أحداثه في شوارع مومباي ويُروى من خلال رسوم متحركة مرسومة يدوياً وتقنيات سردية مميزة. كما تمّ عرض الفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي 2019 ضمن فئة السينما العالمية المعاصرة.

وراو هي فنانة رسوم متحركة حائزة على جوائز، وقد قامت بإنتاج وإخراج وتطوير الرسوم المتحركة بصورة مستقلة لثلاث أفلام قصيرة حائزة على جوائز دولية، وهي برتقالة، وقوس قزح مطبوع، وقصة حب حقيقية. وخلال مؤتمر صحفي شاركت فيها، تطرقت راو إلى حال الرسوم المتحركة في السينما الهندية المعاصرة وقالت: «من بين السنوات الست التي أمضيتها في إنتاج زهرة بومباي، قضيت أربع سنوات وأنا أحاول تحصيل تمويل والعثور على منتجين ليشاركوا في المشروع. لطالما تصورت أفلامي من خلال الرسومات، وأنا أحب المرونة التي تمنحها، إذ تساعدني في بناء قصتي. آمل بأن يحوز هذا النمط من المحتوى على ثقة المنتجين المحليين بالرسوم المتحركة كجزء من صناعة السينما الهندية».

