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أكد النجم العالمي تشيس كراوفورد انه يفضل عرض المسلسلات البسيطة ذات القصة المترابطة التي تحتوي على بداية ونهاية كما صرح أن المسلسلات الطويلة الكلاسيكية ربما لم تعد تعجب الجمهور هذه الأيام وبخاصة الشباب، مشيراً إلى أن المسلسلات المحدودة في عدد الحلقات تبتعد عن السردية وأنه يفضل أيضاً إذا ما شارك في مسلسل طويل أن تكون لكل حلقة نهاية.

وعن مشاركته بمهرجان أجيال السينمائي قال : اكثر ما شدني مشاركة الأجيال الصغيرة ضمن لجان تحكيم المهرجان حيث أنه امر مثير جداً للإعجاب خاصة أن هذا الأمر سيساهم في زرع حب السينما داخل المبدعين الصغار، وسيساعدهم في تعلم الأساليب الصحيحة والمعايير التي يمكن من خلالها الحكم على العمل السينمائي الجيد والآخر الرديء واتمنى في أن تشهد الفترة المقبلة تعاوناً فنياً بينه وبين مؤسسة الدوحة للأفلام.

واضاف قائلا : منح الصغار والشباب مسؤولية مشاهدة الأعمال الفنية ومن ثم الحكم عليها، ينمي لديهم الروح النقدية، والقدرة العلمية على إبداء الرأي بكل صراحة وموضوعية من صغرهم وكذلك التفاعل مع المهرجان من خلال التفكير بعمق ومعرفة ماهية صناعة الأفلام في سن مبكرة، وقال إن الفكرة طريفة جداً أن تكون هناك أعمال مميزة ويتم تقييمها من شباب صغار.

وعما إذا كان يتقبل النقد وخاصة إذا كان من أطفال قال: لا أملك حرية الاختيار عندما يتم انتقادي أما إذا ما تم انتقادي من أطفال فيجب أن آخذ هذا النقد بعين الاعتبار لأنه صادر عن أشخاص ليس لديهم فلتر ولا يعرفون المجاملة وهم يقولون الحقيقة كما هي، وقد خصصت إدارة المهرجان جلسة لي مع هؤلاء المحكمين الصغار وأنا أتوق لذلك حتى استمع إلى نقدهم وأسئلتهم وسأتقبل كل ما يقولون لأنهم يملكون فضولاً في هذه الحياة.

واما عن الظروف التي دعته الى الاتجاه الى السينما قالت : كنت أذهب مع والدي إلى السينما منذ نعومة أظافري وشاهدت الكثير من الأفلام وأحببت الكثير من النجوم الذين تعلمت منهم الكثير ومن الصعب أن أحدد أحداً بعينه، وقال أيضاً إن الزمان الآن غير ما كان قديماً فصناعة النجم قديماً كانت تعتمد على أداء الممثل وقدراته الخاصة أما الآن فالأمور أكثر تعقيداً حيث إن صناعة النجم يمكن أن تتسبب فيها العديد من الأسباب مثل التسويق والإدارة وما شابه ذلك.

وفي ختام حديثه قال كراوفورد إنه يتمنى أن يعرف الكثير عن الفنانين العرب والحركة السينمائية في هذه المنطقة وأنه يود مستقبلاً لو أن هناك مشروعاً فنياً يقدمه معهم .

