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عشاق ومحبو السينما كانوا على موعد مع أمسية سينمائية رائعة شهدها المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مع حفل افتتاح الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي تشير كل التوقعات بأنها ستكون دورة ناجحة بهذا الزخم من الأفلام والضيوف من مختلف دول العالم ومدارس سينمائية متنوعة ومختلفة إلى جانب عديد الفعاليات والاحتفاليات والمسابقات السينمائية.

الدورة التي تستمر فعالياتها حتى الـ29 من نوفمبر الحالي تحمل اسم واحد من أهم مؤسسي المهرجان ومديره الفني على مدى سنوات طويلة مضت الناقد والسينمائي الكبير الراحل يوسف شريف رزق الله والتي قررت إدارة المهرجان إطلاق اسمه على جائزة الجمهور التي تُمنح لأفضل فيلم يختاره الجمهور من كل الأفلام التي سيعرضها المهرجان داخل مسابقاته وهي جائزة مالية قيمة. وكان على رأس حضور حفل الافتتاح خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة،و رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي وتم خلال الحفل استعراض رؤساء وأعضاء لجان التحكيم لمسابقاته الأربع: المسابقة الدولية- مسابقة أسبوع النقاد الدولي- مسابقة آفاق السينما العربية- مسابقة سينما الغد. كما تم إهداء المكرمين في هذه الدورة درع المهرجان وهو فنان السينما البريطاني الكبير «تيري جيليام».

وضمن برنامج الحفل تم تكريم فنان السينما البريطاني الكبير «تيري جيليام» والمخرج المصري الكبير «شريف عرفة» بجائزة فاتن حمامة التقديرية في حين ستحصل الفنانة «منة شلبي» على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح ايضا عرض فيلم الافتتاح الأميركي «الايرلندي» للمخرج العالمي مارتن سكورسيزي وهو واحد من أهم الأفلام التي تم إنتاجها هذا العام وينتظر جمهور السينما حول العالم بداية نزوله إلى دور العرض الفيلم بطولة نخبة من كبار نجوم السينما الحاصلين على الأوسكار.. والفيلم يعد تحفة فنية ملحمية ويضعه المراقبون في مقدمة الأفلام التي ستنافس على جوائز الأوسكار 2020.

هذا وبعرض المهرجان في دورته هذا العام «153» فيلماً من 63 دولة حول العالم تم اختيارها من بين «2400» فيلم تقدمت للمشاركة في هذه الدورة التي تنفرد يعرض «18» فيلماً في عرضها العالمي الأول و«17» فيلماً في عرضها الدولي الأول بالإضافة إلى 84 فيلماً في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا و5 أفلام في عرضها الأفريقي الأول و7 أفلام في عرضها الأول بالشرق الأوسط كما تتواجد السينما العربية بشكل مؤثر ومشرف في دورة هذا العام من خلال مجموعة من الافلام المتميزة تشارك في مسابقات المهرجان المختلفة وتنافس على جوائزه الى جانب عروض لافلام عربية أخرى في البرامج والأقسام والبرامج المهمة للمهرجان ويشارك بها ويتنافس على جوائزها 15 فيلماً من بينها الفيلم المصري «احكيلي» من إنتاج وإخراج «ماريان خوري» إلى جانب مشاركة أفلام عربية من فلسطين ولبنان.. في حين تضم مسابقة «آفاق السينما العربية» 12 فيلماً من تونس- العراق- لبنان- مصر- السودان- الجزائر- المغرب- سورية - السعودية- الإمارات وفي مسابقة «أسبوع النقاد الدولي» 7 أفلام في حين يتنافس 20 فيلما في مسابقة سينما الغد. وتعرض باقي أفلام هذه الدورة داخل الأقسام والبرامج الموازية وفي مقدمتها «أضواء على السينما المكسيكية» حيث يعرض 8 أفلام من الأفلام الكلاسيكية والحديثة للسينما المكسيكية «ضيف شرف» هذه الدورة إلى جانب احتفالية سينمائية ضخمة يقيمها المهرجان تضم ندوات ولقاءات وورش عمل مع كبار السينمائيين المكسيكيين حيث سيتم تكريم ثلاثة منهم في إطار هذه الاحتفالية.. كما يعد القسم «الرسمي خارج المسابقة» من أهم أقسام المهرجان حيث يعرض 10 أفلام من أهم انتاجات السينما العالمية وأحدثها وهي الأفلام التي حازت جوائز المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى حول العالم.

أما البانوراما الدولية فيعرض خلالها 50 فيلماً من مختلف دول العالم ويتميز هذا القسم بحداثة وقوة أفلامه والأسماء الكبيرة التي تضمها هذه الأفلام من نجوم ومخرجين.. كما يقدم المهرجان في دورة هذا العالم بعض الفعاليات والبرامج المستحدثة وفي مقدمتها قسم أفلام «الواقع الافتراضي» ويعرض 20 فيلما ويتميز هذا البرنامج بأفلامه ذات تقنية الواقع الافتراضي التي تحول المشاهد من مجرد متلقى إلى مشارك فعال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تماماً عن عالمه من خلال نظارة يرتديها تدخله العالم الافتراضي الذي يتناوله الفيلم وتم تحديث هذا البرنامج وتطويره في هذه الدورة.

أيضا هناك قسم «بانوراما خاصة» والذي يعرض 5 أفلام ترصد للجمهور رحلة 5 من أهم صناع السينما العالميين من بينها فيلم «شغف انامانياني» ويتناول قصة أيقونة الواقعية الجديدة في السينما الايطالية وفيلم يتناول سيرة المخرج العالمي «ميلوشي فورمان» هذه إلى جانب الأقسام الأخرى المعتادة ومنها «أفلام السجادة الحمراء» ويعرض 13 فيلماً وهو برنامج تم استحداثه في دورة العام الماضي وفي بانوراما السينما العربية يتم عرض8 أفلام مصرية حديثة تتميز بمستواها الفني الراقي وأيضا قسم عروض منتصف الليل ويعرض 7 أفلام.

هذا إلى جانب الفعاليات الأخرى التي تحوي ملتقى القاهرة السينمائي بكل ندواته وجوائزه وورشه السينمائية وأيام القاهرة السينمائية إلى جانب الحلقات النقاشية الموسعة مع كبار السينمائيين العرب والعالميين في مختلف فروع العمل السينمائي مع الندوات الدائمة التي تعقب عرض أفلام المسابقات وبعض العروض في الأقسام الأخرى والندوات الموسعة للنجوم الكبار من مصر والعالم الذين يكرمهم المهرجان في دورته هذا العام.

