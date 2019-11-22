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بيروت – الوكالات: وجه النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم تهما بهدر واختلاس المال العام لثلاثة وزراء اتصالات سابقين، وأحال أوراق الادعاء على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وشمل الاتهام الوزراء نقولا صحناوي، وبطرس حرب، وجمال الجراح الذي يتولى حقيبة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال.

كما ادعى إبراهيم في الملف ذاته على مديري شركتي الاتصالات في لبنان بجرم هدر واختلاس المال العام، وعلى المدير العام لهيئة أوجيرو للاتصالات بجرم الإثراء غير المشروع.

في المقابل قال الجراح إن المدعي العام المالي ليس له الحق في الادعاء مضيفا أن عليه إحالة الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء علما بأن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس دون تفاصيل.

وقبل أيام قالت مصادر مقربة من النائب العام المالي في لبنان إن الأيام المقبلة ستشهد استدعاء شخصيّات من جميع القوى السياسية. ونقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر لم تسمها تأكيدها أن جميع الأشخاص والمسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد سيحالون دون استثناءات على جلسات مساءلة قضائية.

الى ذلك وجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، نصيحة لرئيس الوزراء بحكومة تسيير الأعمال، سعد الحريري، بعدم المشاركة في الحكومة بل الوقوف متفرجا وسط المظاهرات التي تشهدها البلاد.جاء ذلك في مقابلة أجراها جنبلاط مع قناة «ام تي في» اللبنانية، ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية وردا على سؤال حول ما النصيحة التي يوجهها للحريري قال جنبلاط «لا بد من التغيير.. لو كنت مكانه لا أشارك بل أقف متفرجا، لكن القرار يعود له».

وأضاف حول شكل الحكومة الأنسب من وجهة نظره «فلتكن هناك وجوه جديدة وجديرة، من هو الشخص الذي سيأتي ولا يكون له رأي سياسي؟ ولكن لماذا نعيد السياسيون الذين اهترأوا وتحكم فيهم الصدأ الفكري؟» وفيما يتعلق برأيه إن كان جبران باسيل وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال سيكون من ضمن وزراء الحكومة الجديدة، أجاب جنبلاط «أعتقد أن هناك وجوها انتهت».

