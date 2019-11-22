عربيات ودوليات

بيروت – الوكالات: أصدر الجيش اللبناني بيانا بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، الخميس، قال فيها إن المؤسسة العسكرية هي «المظلة الجامعة» لكل اللبنانيين. وأشار البيان إلى أن لبنان يمر بظروف دقيقة فرضت على «العسكريين» نهجا جديدا من التعاطي مع واقع لم يرغبوا به يوما. وأكد أن افراد الجيش التزموا بالقسم الذي أقسموا عليه وأثبتوا «للقاصي والداني أن المؤسسة العسكرية هي مظلة جامعة لكل أبناء الوطن، مهما اختلفت توجهاتهم أو وجهات نظرهم».ونوه البيان إلى أن الجنود اللبنانيين نفذوا المهمة الموكلة إليهم «باحتراف ومسؤولية»، رغم أن المهمة العسكرية هي «مواجهة العدو الإسرائيلي الذي يمعن بخروقاته اليومية» للسيادة اللبنانية، ومواجهة «الإرهاب الذي يتحين الفرص لضرب السلم الأهلي وإحداث الفتن».

وشدد البيان على أن العسكريين مارسوا تلك المهمة «مع الحرص على الالتزام الكامل بتطبيق القرار الدولي 1701»، والتعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وأضاف أن وعي العسكريين «في التعاطي مع هذه الأزمة بكل مسؤولية واحتراف فوت الفرصة على كل من يريد الاصطياد في المياه العكرة».

