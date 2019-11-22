عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: طالب وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطينية بعدما عبرت الولايات المتحدة عن دعمها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن الاثنين تخلي واشنطن عن موقفها بأن المستوطنات «تخالف القانون الدولي» في تراجع عن موقف اتخذه الرئيس الأميركي جيمي كارتر عام 1978. وقال أسلبورن «الاعتراف بفلسطين دولة ليس معروفا ولا تفويضا مفتوحا وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته... ليس المقصود منه مناهضة إسرائيل» لكنه إجراء يستهدف تمهيد الطريق لحل الدولتين.

في غضون ذلك انتقدت خمس دول أوروبية في الأمم المتّحدة قرار الولايات المتحدة عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيليّة معارضةً للقانون الدولي غير أنّ هذه الدول لم تذكر واشنطن مباشرة. وفي بيان مشترك، قالت فرنسا وألمانيا والمملكة المتّحدة وبلجيكا وبولندا، وجميعها أعضاء حاليًا في مجلس الأمن الدولي إنّ «موقفنا من سياسة الاستيطان الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة، واضح ولم يتغيّر». واعتبرت أنّ «كلّ نشاط استيطاني هو غير قانونيّ بموجب القانون الدولي، ويُقوّض قابليّة حلّ الدولتين وأفق السلام الدائم». وأضافت الدول الخمس قبل اجتماع لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط «ندعو إسرائيل إلى وقف كلّ الأنشطة الاستيطانيّة».

من جانبها اعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها التام لتصريحات الحكومة الأميركية التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تخالف القانون الدولي.وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية أن قيام اسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين.وأكد المصدر أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتواصل إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة، منذ انهيار محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة في 2014. وتعترف أكثر من 135 دولة بالفعل بدولة فلسطينية، بما في ذلك عدد من بلدان شرق أوروبا التي أقدمت على هذه الخطوة قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي.

