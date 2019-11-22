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بغداد – الوكالات: اكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، إن المطالب التي ينادي فيها المتظاهرون قابلة للتنفيذ لافتا إلى أنها كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي في البلاد، وذلك في لقاء مع جمع من شيوخ العشائر من المحافظات الوسطى والجنوبية. وقال عبدالمهدي وفقا لبيان نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «إننا نعمل على إصلاح البلد بتلبية متطلبات التنمية الشاملة وليس بالاستجابة للمطالب المشروعة فقط» وأضاف «كل المطالب قابلة للتنفيذ بالتعاون في السراء والضراء وتحمل المسؤولية المشتركة من أجل مصلحة العراق».

من جهته طالب الرئيس العراقي برهم صالح بوقف بالانتهاكات بحق المحتجين. ودعا صالح وفقا لبيان رئاسي في اثناء استقباله اعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية الى دعم الجهود المبذولة للحد من الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها المواطنون.

في غضون ذلك قتل شخصان وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق ليل الأربعاء الخميس، مع استخدام القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة متظاهرين في بغداد بحسب مصادر أمنية وطبية.وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ»اسقاط النظام» والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ»الفساد» و»الفشل» في إدارة البلاد. وقتل أكثر من 330 شخصاً، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.وصباح امس أفادت مصادر طبية عن «مقتل متظاهرين اثنين، أحدهما بالرصاص والآخر بقنبلة غاز مسيل للدموع خلال مواجهات وقعت بعد منتصف الليل وحتى فجر اليوم على جسري السنك والأحرار». ووجهت منظمات حقوقية انتقادات للقوات الأمنية العراقية لإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر ما أدى إلى وفيات وإصابات «مروعة، إذ تخترق تلك القنابل الجماجم والصدور.وخارج العاصمة، أدت الاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية الى إقفال العديد من الدوائر الحكومية وقطع الطرق المؤدية الى مرافق حيوية لاسيما موانئ مثل خور الزبير وأم قصر في محافظة البصرة الغنية بالنفط.وفي محافظات الجنوب العراقي، تسببت الاحتجاجات تسببت بإقفال دوائر حكومية ومدارس في مدن عدة أبرزها الحلة والناصرية والديوانية والكوت.

ووجه عدد من المحتجين في البصرة ليل الأربعاء الخميس، دعوات عبر مكبرات الصوت للاعتصام اليوم، وعدم ذهاب الموظفين إلى أعمالهم باستثناء العاملين في القطاع الصحي.

من جهة ثانية إعيد فتح منفذ سفوان الحدودي مع الكويت اثر انسحاب المحتجين من بوابته لكنهم استمروا لليوم الرابع باغلاق ميناءي البلاد وحقولها النفطية لليوم الرابع.

