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بيروت- أ.ف.ب: قُتل 21 مدنياً على الأقلّ بينهم عشرة أطفال جراء قصف شنّه الجيش السوري وضربات روسية على مناطق في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، معقل تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي التكفيري. وقتل 15 مدنيا بينهم ستة اطفال واصيب نحو أربعين آخرين بسقوط صاروخ ارض ارض اطلقته قوات النظام على مخيم للنازحين قرب قرية قاح في شمال محافظة ادلب قرب الحدود مع تركيا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.

من جهة أخرى أحصى المرصد المحسوب على «الإخوان المسلمين» وينشط من لندن مقتل «ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال، في قصف طائرات حربية روسية استهدف مدينة معرة النعمان» في جنوب إدلب. وتوقّع مدير المرصد رامي عبد الرحمن ارتفاع حصيلة القتلى نظراً لوجود جرحى «في حالات خطرة».وشوهد مسعف يُخرج جثة طفلة غطاها الغبار من تحت الأنقاض ويضعها في سيارة إسعاف.

ونهاية أبريل، بدأ الجيش السوري بدعم روسي عملية عسكرية سيطرت خلالها على مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي المجاور، قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية روسية - تركية في نهاية أغسطس.ورغم وقف اطلاق النار، تتعرض المنطقة بين الحين والآخر لغارات سورية وأخرى روسية، تكثفت وتيرتها مؤخراً، وتسببت بمقتل 110 مدنيين منذ نهاية أغسطس.

وأكد الرئيس السوري بشار الأسد في 22 أكتوبر أن معركة إدلب هي «الأساس» لحسم الحرب المستمرة في بلاده منذ أكثر من ثماني سنوات، مشيراً إلى أن قواته مستعدة لبدء هجومها «في الوقت المناسب». وزار الأسد، وفق ما نشرت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، بلدة الهبيط في جنوب المحافظة التي تشكل خط تماس مع مناطق سيطرة الفصائل الجهادية. وكانت تلك الزيارة الأولى له منذ اندلاع النزاع الذي تسبب بمقتل أكثر من 370 ألف شخص ونزوح وتشريد نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

