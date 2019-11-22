نهار الكنانة

عقد مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والمصريين بالخارج اللواء مازن فهمي، اجتماعًا مع ممثلي الوزارات المصرية المشاركة في المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج؛ لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن النسخة الأولى، ضمن استعدادات الوزارة لإطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات في يوليو المقبل.

وأكد فهمي أن الاجتماع الدوري يأتي ليؤكد أن المصريين بالخارج شركاء في صناعة القرار، مؤكدا أنه يجري تنفيذ الكثير من التوصيات، والتنسيق بين جميع الأطراف للتغلب على المعوقات التي يلاقيها تنفيذ تلك التوصيات.

وأوضح أن هناك تعاونًا بين جميع الأطراف لتحقيق ما يخدم المصريين بالخارج، وتنفيذ مقترحاتهم، ووضع أفكار للمؤتمرات المقبلة.

وأشار إلى أنه ستتم مناقشة القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمينات، وكيفية استفادة المصريين بالخارج من القانون.

وأكد ممثل وزارة التعليم العالي، أن حصر الجامعات المعترف بها عالميا ليس سهلا، ولكن بالإمكان وضع قواعد لمعادلة الشهادات الخارجية، وكذلك الدول التي يقصدها المصريون بشكل كبير ووضع ضوابط واضحة، بجانب التواصل مع الباحثين المصريين بالخارج، وأن هناك مساعي لتوضيح الجامعات التي تخضع للمعادلة في الوقت الحالي، ووضع ما يتناسب والقواعد المصرية.

وأضاف أن هناك خططا واضحة لعمل قاعدة بيانات بالجامعات المعترف بها في الدول التي تجذب المصريين بالخارج ويتمركزون فيها، فضلًا عن إيجاد آلية لربط الشباب المصري في الخارج بمنظومة البحث العلمي.

وأوضح ممثل مصلحة الجوازات المصرية، أن هناك متابعات وتنسيق مع وزارة الخارجية، بشأن إصدار الجوازات سواء في مصر أو في البعثات، وفق الضوابط، وأنه ليس هناك تأخير في إصدار الجوازات، ولكن ربما تصل الأوراق بعد خروج الحقيبة بوقت قصير، ما يستغرق وقتا أطول انتظارا لحقيبة تالية.

وفيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية المقدمة للمصريين بالخارج، أكد ممثل مصلحة الجمارك، أنه ستتم موافاة وزارة الهجرة بها لإعلام المصريين بالخارج، والاستفادة منها في الفترة المقبلة.

وقال ممثل وزارة الثقافة، إن هناك مقترحات للتعاون مع وزارة الهجرة، لتفعيل الاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة الثقافة للمصريين بالخارج، ومنها، ترجمة كتب مع المركز القومي للترجمة، وإتاحة مشاركة المصريين بالخارج في الترجمات، وإصدارات الهيئة العامة للكتاب، وكذا المشاركة بالمعهد العالي للموسيقى، وعقد ورش للموهوبين من أبناء الجيلين الثاني والثالث، وعروض الأوبرا واستقبال المصريين بالخارج أو مشاركة أصحاب المواهب.

وأوضحت ممثلة وزارة التربية والتعليم، أن هناك رؤية لاستقبال أبناء المصريين بالخارج بالمدارس المصرية، بعد ورود العديد من الشكاوى منهم، موضحة أن التنسيق جارٍ مع وزارة الهجرة لتلقي شكاواهم والعمل على حلها.

وأوضح ممثل وزارة السياحة أن هناك الكثير من العروض التي يتم توفيرها على مدار العام، مضيفًا أن هذه العروض سيتم نشرها للمصريين بالخارج، والتعريف بها عبر المنصات المختلفة؛ لجذبهم والترويج للسياحة المصرية في الدول التي يقيمون بها وبين الجاليات، بجانب مناقشة تفاصيل العروض التي تقدمها «مصر للطيران»، على مدار العام ليستفيد منها المصريون بالخارج.

