نهار الكنانة

أعلنت إدارة الآثار في محافظة الإسكندرية، عن بدء أعمال ترميم وحماية الطاحونة الأثرية بالمندرة التي ترجع لعصر محمد علي باشا.

وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن الإدارة الهندسية للوجه البحري بدأت في أعمال درء خطورة عاجلة لطاحونة المندرة الأثرية، بما يتضمن ما يستدعي التثبيت من الأحجار المكونة لبدن الطاحونة حتى تستقر في مكانها لحين البدء في خطة الترميم الشامل.

وأكد أنها إحدى طواحين الهواء الأثرية القديمة، التي تقع على بعد خطوات من الكورنيش و300 متر من سور حدائق المنتزه الملكية.

وأوضح أنها قاومت الزمن والزلازل والهزات الأرضية، لتحفظ تاريخ يسرد حكاياته مع كل حبة قمح تم طحنها بطاقة رياحها، لافتًا إلى ان تاريخ إنشائها يعود إلى عام 1807 في عهد محمد علي باشا، وتم تسجيلها كأثر عام 1967 بالقرار رقم 113، وكانت وظيفتها، طحن الغلال تيسيرا على الشعب المصري.

