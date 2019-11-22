نهار الكنانة

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أكد رئيس حزب الشعب الديموقراطي خالد فؤاد، أن المشهد الحزبي في مصر يشكل بارقة أمل وينبئ بوجود خطوات إيجابية بخلاف الفترات السابقة. وأوضح أن هناك بعض المعوقات التي تواجه العمل الحزبي متمثلة في انتشار الاشاعات والأمية عند الكثيرين بدور الأحزاب والهدف من وجودها.. لكن بصفة عامة هناك العديد من الايجابيات التي يشهدها العمل الحزبي خلال الفترة الراهنة مقارنة بما كان عليه في السابق.

وتطرق فؤاد في حوار مع «النهار» إلى دور الأحزاب في مواجهة المنظمات المشبوهة التي تسيء لصورة مصر في الخارج، داعيًا المجتمع المدني بصفة عامة للتكاتف وإنشاء مرصد للاشاعات للرد على مثل هذه الافتراءات التي تنال من سمعة الدولة المصرية.

? ما آلية الحزب وبرنامج عمله خلال الفترة المقبلة؟

? الحزب بدأ الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي تفرض علينا أن نقوم بتقوية أمانات الحزب وتقوية اللجان في المحافظات، ونعمل في إطار الظروف الممكنة للتواجد في الـ27 محافظة وأيضًا نحاول أن نتواجد خارجيًا لأن المصريين في الخارج أصبح لديهم تمثيل وتصويت لذلك نطاق عملنا يشمل دول العالم أجمع، فلم تعد الحياة السياسية قاصرة فقط على حدود مصر، وأنشأ الحزب موقعًا إلكترونيًا كي يكون ذراعا إعلامية للتواصل مع كل المواطنين وللتواصل مع أعضاء الحزب، فالعمل الحزبي يتطلب جهودا كبيرة في ظل طبيعة المواطن المصري الذي يحتاج دائمًا لمن يطمئنه فضلا عن أن ارتفاع نسبة الأمية في المجتمع تجعل مهمة الحزب صعبة، إضافة إلى خطر مواقع التواصل الاجتماعي والاشاعات التي تستهدف المواطنين، هذا كله جعل العمل الحزبي يمر بكثير من الأزمات.

? هل لدى الحزب رؤية قانونية للسيطرة على خطر مواقع التواصل الاجتماعي من فرض ضرائب وغيره من الأمور التي يمكن أن تقيد من هذا الانفلات؟

? نخشى حصول نتائج عكسية في حالة اتخاذ مثل هذه القرارات، أنا لا أدعو مطلقا لفرض ضرائب أو أي قيود على الحريات وكل ما أدعو له هو زيادة نسبة الوعي في المجتمع كله والرقابة تكون رقابة ذاتية، وذلك للحد من مخاطره وللأسف جميعنا يرى منشورات ملفقة ومجتزئة يتم تمريرها بسهولة لإثارة الفوضى والبلبلة، لذلك أطالب المجتمع المدني في مصر ممثلا في الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية بإنشاء مرصد لتحليل الاشاعات وتكذيبها أسوة بمرصد رئاسة مجلس الوزراء.

? بعض الأحزاب تشكو من عدم الظهور الإعلامي.. فهل ترى أن الأحزاب لا تستطيع إيصال صوتها بشكل صحيح؟

? هذا الكلام غير صحيح فهو كان موجودا في التسعينيات عندما كانت تشكو الأحزاب من عدم فتح «ماسبيرو» لها لكن الآن الأمر لا يتوقف فقط على القنوات المحلية هذا «عذر أقبح من ذنب» الإعلام مفتوح الآن للجميع والقنوات خاصة في كل مكان، وإذا أردت أن تصل للناس فعليك أن تصنع إعلامك بنفسك.

? وماذا عن الوصول لصناع القرار؟

? دول العالم بالكامل لا تستمع إلا لمن كان له رقم على أرض الواقع بمعنى الأحزاب القوية عددًا وكيفًا ونوعية أعضاء ذوي التأثير العالي.. القضية قضية فهم متطلبات الناس هي الأساس وعلى الأحزاب أن تقترب من الناس ومن أحلامهم.

? وما تقييمك للمشهد الحزبي في مصر؟

? المشهد الحزبي جيد ويشكل بارقة أمل وينبئ بوجود خطوات إيجابية بخلاف الفترات السابقة وأستطيع أن أحكم على التجربة الحالية لأني مارست السياسة في التسعينيات لذلك أؤكد أن المرحلة الحالية تشهد حراكا سياسيا والدليل على ذلك التعددية الحزبية والسياسية هي التي تحكم البرلمان حاليًا وليس هناك حزب واحد متحكم في دفة مجلس النواب بغض النظر عن وجود مجموعة أحزاب تمثل أغلبية داخل البرلمان، وخارج البرلمان هناك أيضًا أحزاب تمثل عددًا كبيرًا من المواطنين، وللعلم عدد الأحزاب في مصر 92 حزبًا وليس 104 كما يتردد في الإعلام، والمرحلة المقبلة ستكون الأهم وهي التي ستوضح دور الأحزاب وتقييمها.

? هناك اتهامات توجه دائمًا للأحزاب بأنها «كرتونية» لا جدوى من وجودها؟

? تلك الأقاويل يرددها بعض الأشخاص أعداء التعددية، يسبون ويقذفون الأحزاب بما ليس فيها ولا يتعلمون من تجارب الدول الأخرى التي سقطت بسبب ترديد مثل هذه الأقاويل، فعندما يصر البعض على وصف الأحزاب بأنها كرتونية وورقية فهو هدم للدولة فالدستور ينص على أن الأحزاب السياسية هي جزء من نظام الدولة لذلك هدم الدولة يأتي أولًا بتصنيف الأحزاب ووصفها بما ليس فيها ومحاولة تشويهها من خلال بعض القوى التي اعتبرها معادية لمصر.

? وماذا عن تقرير مصر أمام هيئة الأمم المتحدة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان؟

? العبرة بالخواتيم والنتيجة، فقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التقرير وأعربت 97 دولة عن تقديرها لجهود الحكومة وطالبتها باتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين الأوضاع، أداء مصر كان عاليا جدًا والوفد الرسمي كان على أعلى مستوى من الحرفية.

