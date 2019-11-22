دوليه

يخوض باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي مواجهة لا تخلو من صعوبة عندما يستقبل ليل على ملعب «بارك دي برانس» في باريس في افتتاح المرحلة 14 من الدوري الفرنسي. ويسعى سان جرمان إلى الاستعداد بأفضل صورة لمواجهة ريال مدريد الأسبوع المقبل ضمن دوري ابطال اوروبا من خلال تحقق الفوز في لقاء اليوم والتقدم أكثر في صدارة الترتيب.

ويملك سان جرمان 30 نقطة في صدارة جدول الترتيب متقدماً على مرسيليا الوصيف بثمانية نقاط.

وربما يشهد لقاء اليوم عودة نجم سان جرمان البرازيلي نيمار الى صفوف الفريق بعد ابتعاده الفترة الماضية بسبب الاصابة حيث يطمح نيمار الى استعادة مستواه سريعاً من أجل المشاركة في لقاء ريال مدريد الاسبوع المقبل. وكان النادي الباريسي حقق انتصارا عريضاً على نادي العاصمة الاسبانية في جولة الذهاب بثلاثية نظيفة في باريس.

بدوره يسعى ليل إلى عرقلة مسيرة المتصدر وتحقيق الانتصار الذي سيقربه أكثر من فرق الصدارة. ويحتل ليل المركز الخامس برصيد 19 نقطة. من جانبه كشف تياجو سيلفا، مدافع سان جرمان، أول من امس عن أزمة يعانيها زميله نيمار منذ انضمامه للفريق قادما من برشلونة، في صيف 2017.وقال سيلفا، عبر مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية: «نيمار يعيش حاليا نفس حالته الذهنية، عندما انضم للفريق، حيث ما زال بذات الإصرار والدوافع».وتابع: «لكنه عانى من مشكلة سبق أن تعرضت لها، وهي فصل الشتاء، فهو طويل وصعب للغاية في باريس، ونيمار ليس معتادا على هذه الأجواء». وأضاف المدافع البرازيلي: «كذلك تعرض نيمار لإصابات خطيرة، حرمته من التأقلم مع الأجواء بشكل أسرع.. لقد واجه معاناة شديدة، لكنه الآن أفضل، وفعال في غرفة الملابس، رغم أنه لا يتحدث كثيرا، لكن كلماته لها اعتبار شديد بين صفوف الفريق». وأردف قائد سان جرمان: «رغم أن الكثيرين يعتقدون العكس، إلا أنني أؤكد أن نيمار حاليا في أفضل حالة ذهنية، وسعيد لتواجده مع سان جرمان، وعلاقته جيدة للغاية بالجهاز الفني والإدارة». وأتم سيلفا: «كذلك تتحمل اللجنة الفنية مسؤولية كبيرة، في إعادة الابتسامة لنيمار، بعد تعثر انتقاله إلى برشلونة».

