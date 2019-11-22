دوليه

يتمسك الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، لاعب أرسنال الإنكليزي، بحلم الانتقال إلى برشلونة، نهاية الموسم الجاري، وفقًا لتقارير صحيفة فرنسية. وبحسب موقع «le10sport» الفرنسي، فإن أوباميانغ لن يجدد عقده مع أرسنال، في انتظار موقف برشلونة.

وينتهي عقد أوباميانغ مع أرسنال بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يعجل من رغبة أرسنال في تمديده، حتى لا تمارس الأندية ضغطًا بنهاية الموسم الحالي لخطفه من ملعب الإمارات.

وأشار التقرير إلى أن أرسنال فتح محادثات مع أوباميانغ بالفعل، لكنه استغرق وقتًا طويلًا في التفكير بالعرض، مبررًا ذلك بحاجته لمعرفة موقف الغانرز في التأهل لدوري الأبطال في الموسم الجديد من عدمه.

لكن الحقيقة هي أن أوباميانغ يرغب في كسب مزيد من الوقت، من أجل معرفة موقف برشلونة، الذي يبحث عن مهاجم جديد لمنافسة لويس سواريز.

