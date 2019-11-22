دوليه

انتقد نجم منتخب بلجيكا كيفن دي بروين الطريقة المعتمدة لسحب قرعة مسابقة كأس أوروبا 2020 معتبراً بأنها «فضيحة» وأن الاتحاد القاري سيواجه صداعا لضمان لعب جميع الدول المضيفة المتأهلة على أرضها.

وستسحب قرعة النهائيات في العاصمة الرومانية بوخارست يوم السبت 30 تشرين نوفمبر.

وتقام المسابقة صيف العام المقبل لأول مرة في 12 مدينة مضيفة في 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب ويمبلي في لندن المباراة النهائية.وضمن 20 منتخباً تأهله إلى النهائيات ولا يزال هناك 4 بطاقات يتنافس عليها 16 منتخبا سيخوضون دورا فاصلا (بلاي أوف) في مارس المقبل.

ومع اضطرار الاتحاد الأوروبي «ويفا» لتأكيد أن الدول المضيفة المتأهلة ستلعب مبارياتها في دور المجموعات على أرضها، ومع إبقاء بعض المنتخبات بعيدة عن بعضها لأسباب سياسية، فقد تمت إزالة الكثير من التشويق من القرعة المرتقبة.

فعلى على سبيل المثال، لا تستطيع أوكرانيا وروسيا مواجهة بعضهما البعض بسبب النزاع السياسي الواقع بينهما. هذا يعني أن المجموعة الثانية باتت شبه معلومة الملامح حيث بات أكيداً أن بلجيكا (رأس المجموعة) ستواجه روسيا والدنمارك (كلاهما سيستضيف مباريات على أرضه)، تاركين بذلك مكانا واحدا للقرعة.

وقال دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي الانكليزي للتلفزيون البلجيكي بعد فوز فريقه 6-1 على قبرص الثلاثاء «إنها فضيحة بصراحة، كرة القدم لم تعد كرة قدم حقا، لقد أصبحت عملاً تجارياً. كلاعب عليك أن تعتاد على ذلك، لكن بالنسبة لي فهي تزييف المنافسة. ستسرق المتعة من القرعة».

