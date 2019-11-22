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يستأنف الأزرق تدريباته في 05:00 مساء اليوم على ملعب عبدالرحمن البكر في مقر اتحاد الكرة استعداداً لبطولة «خليجي 24» التي تنتطلق في الدوحة الثلاثاء المقبل. وأوقعت القرعة الأزرق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية وعمان والبحرين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر المستضيفة والإمارات واليمن والعراق.

ويتدرب الأزرق اليوم وغداً على ملعب الاتحاد ثم يغادر الأحد إلى الدوحة حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة السعودية يوم الأربعاء في الجولة الأولى من المجموعة.

ومن المتوقع أن يضم الوفد المغادر إلى الدوحة جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب ثامر عناد قبل مواجهتي تايوان ونيبال في الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. ورغم أن القائمة المختارة لـ «خليجي 24» يجب أن تقتصر على 23 لاعباً إلى أن الجهاز الفني يرغب في سفر كل اللاعبين وعددهم 28 على أن يعلن عناد غداً أسماء الخمسة المستبعدين والذين سيغادرون مع الوفد. وكان لاعبو الأزرق نالوا راحة يوم أمس بعد العودة من بوتان التي احتضنت لقاء الأزرق مع نيبال والذي انتهى بفوز بهدف دون. من جانب آخر، استدعى البرتغالي هيليوا سوزا، مدرب البحرين 23 لاعباً لقائمة الفريق في البطولة، ضمت كل من: سيد محمد جعفر، وليد الحيام، إسماعيل عبداللطيف، محمد الحردان، وتياغو (المحرق)، السيد شبر العلوي، سيد رضا عيسى، علي حرم، السيد مهدي باقر، محمد جاسم، كميل الأسود (الرفاع)، علي مدن (النجمة)، أحمد نبيل (المنامة)، عبدالله الهزاع، محمد الرميحي (الرفاع الشرقي)، أحمد بوغمار، راشد الحوطي، محمد عبدالوهاب، عبدالوهاب المالود (الحد)، جاسم الشيخ، مهدي حميدان (الأهلي)، حمد الدوسري (الحالة)، سيد ضياء سعيد (النصر الكويتي).

