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فاز منتخب الامارات بلقب بطولة دول مجلس التعاون الخليجي السادسة لسباقات الهجن التي اختتمت منافساتها اول من امس على مضمار الشهيد فهد الاحمد في النادي الكويتي لسباقات الهجن فيما جاءت السعودية ثانية والكويت ثالثة.

وتمكنت الامارات من حسم البطولة التي انطلقت 17 نوفمبر الجاري وحظيت برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وشملت اقامة 10 اشواط رسمية وشوطين شعبيين بعد تحقيقها 8 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين ومثلها من البرونز. وحصد منتخب السعودية 9 ميداليات منها 3 ميداليات ذهبية ومثلها من الفضة والبرونز فيما احرز منتخب الكويت ميداليتين ذهبيتين وحلت قطر رابعة برصيد 8 ميداليات بواقع ذهبية واحدة و3 فضيات و4 برونزيات بينما جاءت عمان خامسة بثلاث ميداليات منها 2 فضة وبرونزية واحدة.

واسفرت نتائج الاشواط عن فوز الذلول فتنة من الامارات بالمركز الاول للشوط المخصص للهجن الحيل على مسافة 6 كيلو مترات فيما حاز الذلولان الماجدية والقطيفية من قطر المركزين الثاني والثالث تواليا.وفازت الذلول لفحة من الامارات بالمرتبة الاولى للشوط المخصص للهجن الثنايا ابكار على مسافة 6 كيلو مترات فيما احرزت الذلول سعفة من قطر المركز الثاني وذهب المركز الثالث للذلول اوبار من عمان.وفاز الذلول محك من الامارات بالميدالية الذهبية للشوط المخصص للهجن الثنايا قعدان على مسافة 6 كيلو مترات فيما احرز الذلول الشبل من عمان المركز الثاني وحصل الذلول متعب من قطر على الميدالية البرونزية.وفاز منتخب قطر بالميدالية الذهبية للشوط المخصص للهجن الزمول على مسافة 6 كيلو مترات بعد فوز الذلول الرماس بالمركز الاول فيما احرز الذلول شاهين من الامارات المركز الثاني وحصل الذلول قابس من قطر على المركز الثالث.

ونال منتخب السعودية الميدالية الذهبية للشوط المخصص للهجن جذاع ابكار على مسافة 5 كيلو مترات بعد فوز الذلول جلمودة بالمركز الاول فيما جاءت الذلول عيالة من الامارات المركز الثاني والميدالية الفضية بينما حصلت الذلول ترف من قطر على الميدالية البرونزية.اما الشوط المخصص للهجن جذاع قعدان على مسافة خمسة كيلو مترات فذهبت نتيجتها لمنتخب الكويت اذ احرز الذلول المدعي الميدالية الذهبية فيما جاء الذلول معاند من السعودية بالمركز الثاني وحل الذلول الصياد من السعودية ثالثا.وشهد الشوط المخصص للهجن لقايا بكار على مسافة 4 كيلو مترات سيطرة سعودية على المراكز الثلاثة الأولى بعد فوز الذلل شاهينية والظبي ومغادرة على الترتيب لتظفر السعودية بالميداليات الثلاث لهذا الشوط.

واحرز منتخب السعودية الشوط المخصص للهجن لقايا قعدان على مسافة 4 كيلو مترات عبر الذلول الدرعي وقطر جاءت ثانيا عبر الذلول الجذاب فيما احتل منتخب الامارات المركز الثالث عبر الذلول الذيب.وحاز منتخب الكويت الميدالية الذهبية للشوط المخصص للهجن حقايق بكار على مسافة 3 كيلو مترات بعد فوز الذلول فرحة بالمركز الاول فيما جاءت الذلول صلالة من عمان بالمركز الثاني والميدالية الفضية بينما حصلت الذلول طموح من الامارات على الميدالية البرونزية.وحقق منتخب الامارات الميدالية الذهبية لآخر الاشواط الرئيسية المخصص للهجن حقايق قعدان على مسافة 3 كيلو مترات بالذلول فريح فيما ذهب المركز الثاني والثالث للسعودية عبر الذلولان الصيداوي ونواف على التوالي.

وشهدت البطولة في الفترة الصباحية اقامة شوطين في الموروث الشعبي كان فيهما الراكب بشري واسفرت عن فوز عمان في الشوطين عبر الذلول افتتاح وملفت.وفي هذا الصدد أعرب ممثل راعي البطولة محافظ الجهراء ناصر الحجرف في تصريح للصحفيين عقب ختام البطولة عن فخره واعتزازه بتمثيل سمو ولي العهد لحضور هذا المحفل الرياضي والتراثي معتبرا هذا التجمع الاخوي بمثابة توثيق للعلاقات بين محبي هذه الرياضة الاصيلة في دول مجلس التعاون الخليجي. واشاد الحجرف بالتنظيم المميز للنادي الكويتي لسباقات الهجن لمجريات البطولة التي ظهرت بصورة طيبة مهنئا المنتخبات الخليجية الفائزة بأشواطها. بدوره اعتبر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة المدير العام للهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح في تصريح مماثل ان النجاح والفوز الحقيقي يكمن في تجمع ابناء الخليج على ارض الكويت مثمنا في الوقت ذاته جهود مجلس ادارة النادي الكويتي لسباقات الهجن في تنظيم البطولة.

