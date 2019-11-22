محلية

تقام اليوم وغداً الجولة الرابعة من مسابقة كأس الاتحاد، ففي المجموعة الأولى يلعب اليوم الجهراء الثاني (5 نقاط) مع الفحيحيل السادس بلا رصيد في 06:30 مساءً، ويسبقها لقاءا الصليبخات الرابع (نقطتين) مع كاظمة الثالث (5 نقاط)، واليرموك السابع بلا رصيد مع القادسية الخامس (نقطتين) في 04:05 مساءً. ويلعب غداً في المجموعة الثانية الكويت المتصدر (6 نقاط) مع خيطان الخامس (4 نقاط)، والساحل الرابع (4 نقاط) مع برقان الأخير بلا رصيد، والتضامن السابع (نقطتين) مع الشباب السادس (3 نقاط)، والسالمية الثاني (6 نقاط) مع العربي الثالث (5 نقاط).

