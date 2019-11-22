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تنطلق غداً السبت، برعاية وحضور الشيخ فهد ناصر الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية بطولة الخليج لمنتخبات كرة السلة والتي يستضيفها الاتحاد الكويتي على صالة نادي الكويت وتستمر لغاية الاول من ديسمبر المقبل بمشاركة خمسة منتخبات هي السعودية وقطر والبحرين والامارات الى جانب الكويت المستضيف.

ويقص شريط الافتتاح المنتخبان الاماراتي والبحريني عندما يلتقيان في 05:00 مساء، يليها حفل الافتتاح في 07:00، ثم يفتتح «ازرق السلة» مشواره في البطولة امام منتخب السعودية في 08:00. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد بين المنتخبات الخمسة ثم تتأهل الفرق الاربعة الاولى الى الدور نصف النهائي ليلعب الاول مع الرابع والثاني مع الثالث على أن يتأهل الفائزان الى النهائي فيما يلعب الخاسران على المركز الثالث. وسيشهد حفل افتتاح البطولة الذي لن يزيد عن 30 دقيقة فقرات استعراضية من لاعبي «الميني باسكت» في لفتة مميزة لتسليط الانظار على اللاعبين الصغار، الى جانب بعض اللوحات الاستعراضية الاخرى. وتحمل البطولة اهمية خاصة لـ «أزرق السلة» كونها تقام على أرضه بعد ابتعاده عن المشاركات الخارجية لأكثر من أربعة اعوام بسبب الإيقاف الخارجي وهو ما يضع على عاتق الفريق مسؤولية كبيرة من أجل الظهور بصورة مشرفة والمنافسة الجدية على اللقب.

وحل الأزرق وصيفاً في آخر مشاركة له في البطولة قبل أربعة أعوام خلف المنتخب القطري الفائز باللقب، وهو ما يدفع المنتخب الى تحقيق بداية قوية امام السعودية غداً، تمنحه دفعة قوية لمواصلة مشواره في البطولة. واستعد «أزرق السلة» للمنافسات عبر اقامة معسكر تدريبي في مدينة اسطنبول التركية خاض خلاله 5 مباريات ودية مع اندية تركية خسر في ثلاث منها وفاز في اثنتين. وتعاقد اتحاد كرة السلة مع المدرب التونسي الخبير عادل التلاتلي لقيادة الازرق في البطولة والذي يعول بدوره على مجموعة مميزة من اللاعبين اصحاب الخبرة الى جانب بعض العناصر الشابة، ويبرز من الازرق اللاعبون حسين الخباز، وعبدا لله الشمري وعبد العزيز الحميدي وصالح يوسف بالإضافة الى احمد البلوشي وتركي حمود وسيد مرتضى وغيرهم.

في المقابل استعد المنتخب السعودي الذي يعتبر من أبرز المرشحين للقب، بصورة مميزة ومبكرة جداً حيث خاض معسكراً تدريبياً في رومانيا لمدة 40 يوما في الصيف، ثم خاض معسكر آخر في مدينة الاسكندرية المصرية لمدة 21 يوما جهز من خلاله الفريق بصورة جيدة. وحقق الاخضر السعودي لقب البطولة العربية العام الماضي على حساب المنتخب المصري في المباراة النهائية الامر الذي يؤكد ان الفريق الذي يقوده المدرب الوطني علي السنحاني يسير بخطى تصاعدية وهو قادر على المنافسة بقوة على لقب البطولة.

وفي المباراة الاخرى تبدو حظوظ منتخبي البحرين والامارات متساوية نظرا لتقارب مستوى الطرفين، بعدما استعدا للبطولة من خلال اقامة معسكر خارجي في صربيا خاضا خلاله عدداً من المباريات الودية. ويقود البحرين المدرب الصربي داركو روسو وهو يسعى غدا الى تحقيق الانتصار الاول من أجل الدخول بقوة لدائرة المنافسة. ويحمل الامارات الذي يقوده المدرب التونسي منير بن الحبيب، الطموح ذاته من خلال رغبته في تحقيق نقطتي اللقاء اللتين ستمنحانه الحماس لمواصلة مشواره في البطولة. من جانب آخر، أشاد مدرب «أزرق السلة» التونسي عادل التلاتلي بمستوى اللاعبين في المعسكر والمباريات الودية التي لعبها المنتخب مشيراً الى ان الروح العالية والحماس هما عنوان اللاعبين خلال المباريات. وشهد المعسكر تنافسًا كبير من اجل التواجد في قائمة الأزرق في المحفل الخليجي الذي يعود بعد فترة توقف استمرت قرابة أربع سنوات. من جانبه اشاد لاعب الأزرق راشد الرباح بالروح العالية التي أظهرها اللاعبين خلال المعسكر مشيرا إلى ان الجميع يسعي الى تقديم أفضل ما لديه من اجل إسعاد الجماهير.

