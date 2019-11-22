محلية

خسر منتخب الاولمبياد الخاص الكويتي مباراته الثانية امام نظيره الاردني اول من امس في الكأس الاقليمية الأولى للفلوربول المؤهلة للألعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص بالسويد 2021.

وكان المنتخب الكويتي بدأ بالتهديف عن طريق اللاعب سليمان الناصر ليتعادل المنتخب الاردني في مباراة اتسمت بـ «الندية والحماس» وتضييع الفرص من الفريقين لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي 1- 1 .واحتسب حكم المباراة شوطا اضافيا من خمس دقائق تمكن خلالها منتخب الاولمبياد الخاص الأردني من اختطاف الهدف الذهبي ليحتل المركز الرابع ويتبعه المنتخب الكويتي في المركز الخامس.

