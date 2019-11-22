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توج الصليبخات بالمركز الأول في بطولة الكويت الأولى للملاكمة للأشبال التي جرت منافساتها على حلبة نادي الجهراء، بعدما حصد ملاكموه 8 ميداليات ذهبية، وواحدة فضية، وذهب المركز الثاني إلى الفحيحيل بعدما جمع ثلاث ميداليات ذهبية وخمس ميداليات فضية، فيما حل الكويت بالمركز الثالث بميدالية ذهبية وفضيتين وبرونزية، و حضر اليوم الختامي للبطولة ووزع الميداليات والكؤوس على الفائزين رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد منسي الذي ثمن تعاون الأندية المشاركة في البطولة، وحرصها على تطوير اللعبة من خلال الاختيار المتميز للكفاءات الفنية ذات الخبرة العالية والأجهزة الإدارية.

وأضاف: «شهدنا مستويات متميزة في المواجهات النهائية في عدة أوزان مختلفة، وهذا الأمر يدلل على مدى العمل المتميز الذي تقوم به الأجهزة الفنية بالأندية، ويبشر بمستقبل أفضل للملاكمة الكويتية خلال السنوات القليلة المقبلة، ونأمل من الجميع مواصلة العمل الجاد لتحقيق الأهداف المشتركة».

