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حث مؤسس تلغرام، بافل دوروف، المستخدمين على حذف تطبيق «واتساب» من أجهزتهم، وصنّفه على أنه غير آمن. ووفقا لدوروف، فإن «واتساب» ليس فقط لا يحمي رسائل المستخدمين، بل يستخدم كحصان طروادة (كمهمة خفية للتجسس) لمراقبة الرسائل والصور. وكتب دوروف على قناته «تلغرام»، من غير المحتمل أن يقوم «واتساب» عن طريق الخطأ بإخفاقات أمنية خطيرة ومناسبة للمراقبة بشكل منتظم. كما أنه يمكن أن يستخدم البعض هذه المشكلة كخطأ في الكود تم إنشاؤه عن قصد من قبل المطورين والسماح للوصول غير المصرح به إلى البيانات. وفي رأيه تكمن المشكلة في سياسة فيسبوك التي تملك «واتساب».