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توصل العلماء إلى عقار جديد قد يخفف معاناة الكثيرين من مرضى الصداع النصفي الذين يحتاجون بشكل كبير إلى الإغاثة. وأفادت إحدى التجارب أن عقار Ubrogepant خفف آلام الصداع النصفي في غضون ساعتين لدى خُمس المرضى المشاركين في الدراسة. كما أنه خفف من الأعراض المزعجة، التي تشمل حساسية الضوء والضوضاء، لدى 34% من المصابين.

وتعمل أدوية الصداع النصفي الحالية عن طريق تضييق الأوعية الدموية، لكن هذه الأدوية لا تعد آمنة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. وقال مطورو الدواء، إن Ubrogepant يمكن أن يحدث «فرقا كبيرا» لدى هؤلاء المرضى اليائسين من الحصول على دواء مناسب لهم.

ويحظر الدواء الجديد البروتين في الجهاز العصبي المتورط في إشارات الألم، ما يضعف أي إزعاج. ويؤثر ألم الصداع النصفي عادة على جانب واحد من الرأس، ويمكن أن تشمل أعراضه الأخرى الغثيان والقيء والحساسية من الضوء والضوضاء والروائح.

