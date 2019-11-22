اقتصاد مصر

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قال وزير المالية المصري محمد معيط إنه تم تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية للشركات الملتزمة المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج.

وأضاف معيط، في بيان، أن تقليص زمن الإفراج يسهم في تقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض كلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود».

وأوضح وزير المالية، أنه تم اختيار 75 شركة ملتزمة في «القائمة البيضاء» التي سوف تتمتع بمزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية وفقًا للمعايير الدولية، على ضوء حجم الاستيراد وبلد وميناء الاستيراد ورصد المخالفات، بحيث لا يتم فتح حاويات هذه الشركات والإفراج عنها بما يُعرف بـ»السيل الجمركي» وتكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.

أضاف أن الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي بمصلحة الجمارك جاهزة لتلقي طلبات الشركات الملتزمة الأخرى الراغبة في الاستفادة من مزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية الذي يرتكز على مد جسور الثقة بالمتعاملين الجادين مع الجمارك دون الإخلال بحق إحكام الرقابة حرصًا على مصلحة الوطن والمواطنين.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن «القائمة البيضاء» للشركات المسجلة بإدارة الفاعل الاقتصادي التي ستستفيد من مزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية تضم العديد من الشركات منها «حلواني إخوان، وكابسي للدهانات، والنساجون الشرقيون للسجاد، ولافارج للأسمنت مصر، والدولية للفحم».

وأضاف السيد كمال نجم، أنه من ضمن هذه الشركات، الفيروالويز، وأس. أي. دي. إتش. أو. أم للصناعة والتجارة، والمستقبل لصناعة الأنابيب، والمصرية لصناعة البلاستيك، وسامسونج إلكترونكس مصر، والأهلية التجارية لأعمال الزراعة- ناسيتا، والرباعية للنسجيات- فورتكس، والعربية للعبوات الدوائية، والصناعات الغذائية العربية – دومتي.

وأشار إلى أن قائمة شركات المسار الأخضر تضم، بابيروس لتحويل الأوراق، والمتطورة للصناعة الورقية، وجي إي للأنظمة الطبية، والعالمية لصناعة الأجهزة المنزلية- ألاسكا، والسويس للأكياس، والجمهورية للأدوية، ويوسف علام وشركاه، والعلمين لصناعة الكرتون المضلع، والقاهرة لاستيراد الأخشاب وعموم الاستيراد، والفردوس للصناعات الغذائية - فيمكوبيز، وجنرال موتورز مصر، وطنطا موتورز.

