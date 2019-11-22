اقتصاد مصر

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ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال العام الماضي 2018 ليبلغ 2 مليار، و952 مليون دولار، مقابل 2 مليار و 233 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 32.2 في المئة؛ وذلك وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

جاء ذلك في تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، موضحاً ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا؛ لتبلغ مليار و908 ملايين دولار عام 2018، مقابل مليارا و628 مليون دولار عام 2017 ، بنسبة زيادة 17.2 في المئة.

وأوضحت أن ليبيا تحتل المرتبة الأولى من بين تركز أعلى القيم في 5 دول أفريقية بنسبة 85.5 في المئة من إجمالي دول الكوميسا- بقيمة صادرات (635.9 مليون دولار) بنسبه 33.1 في المئة من إجمالي التكتل، ثم السودان بقيمة صادرات (399.3 مليون دولار) بنسبة 20.8 في المئة، تليها كينيا بقيمة صادرات (354.6 مليون دولار) بنسبه 18.5 في المئة، وأثيوبيا بقيمة الصادرات (169.0 مليون دولار) بنسبة 8.8 في المئة، وأوغندا بقيمة صادرات (82.9 مليون دولار) بنسبه 4.3 في المئة من إجمالي التكتل.

وأشار إلى زيادة قيمة الواردات من دول الكوميسا؛ لتبلغ مليارا و 44 مليون دولار عام 2018، مقابل 605 ملايين دولار عام 2017 بنسبة زيادة 72.6 في المئة .

وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبه 93.4في المئة من إجمالي هذا التكتل؛ لتحتل كينيا المركز الأول بقيمة واردات (287.3 مليون دولار) بنسبه 27.5 في المئة من إجمالي التكتل، ثم زامبيا بقيمة واردات (266.1 مليون دولار) بنسبه 25.5 في المئة، ثم السودان بقيمة الواردات (207.5 ملايين دولار) بنسبه 19.9 في المئة من إجمالي التكتل، والكونغو بقيمة الواردات (148.0 مليون دولار) بنسبه 14.2 في المئة، وليبيا بقيمة الواردات (66.0 مليون دولار) بنسبه 6.3 في المئة من إجمالي التكتل.

