اقتصاد مصر

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أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق صافي ربح مجمع عائد للمساهمين يبلغ 1.312 مليار جنيه في تسعة الأشهر الأول من 2019 محققة نمواً بنسبة 11 في المئة مقابل صافي ربح مجمع قيمته 1.187 مليار جنيه في تسعة الأشهر الأول من 2018.

وأكدت المجموعة في بيان لها أنه على أساس ربع سنوي، سجلت صافي ربح مجمع عائد لمساهميها قدره 499.8 مليون جنيه في الربع الثالث 2019 بزيادة قدرها 10 في المئة مقارنة بـ 455.4 مليون جنيه في الربع الثالث 2018.

فيما ارتفعت أرباح المجموعة بسبب نمو إيرادات النشاط العقاري بنسبة 7 في المئة لتبلغ 5.092 مليارات جنيه ،إضافة لنمو إيرادات النشاط الفندقي بنسبة 7 في المئة لتبلغ 1.191 مليار جنيه في تسعة الأشهر الأول من عام 2019. وشهدت إيرادات قطاع الإيرادات المتكررة نسبة نمو بلغت 84 في المئة لتبلغ 710.8 ملايين جنيه في تسعة الأشهر الأول من عام 2019 مقابل إيرادات قيمتها 386.5 مليون جنيه في تسعة الأشهر الأول من عام 2018 ، إضافة إلى نمو إيرادات الأنشطة الخدمية بنسبة 35 في المئة لتسجل 765.8 مليون جنيه في تسعة الأشهر الأول من عام 2019 مقابل إيرادات قيمتها 566.2 مليون جنيه في تسعة الأشهر الأول من عام 2018.

وبلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء مبلغ قدره 47.7 مليار جنيه مقابل 43.3 مليار جنيه عن الفترة المقارنة، وأرجعت الشركة النمو في مبيعاتها إلى اتباعها استراتيجية بيعية جديدة، والشركة أفادت بأن تلك المبيعات والمقدرة بقيمة 48 مليار جنيه سوف يتم الاعتراف بها في قائمة الدخل في صورة إيرادات للشركة خلال الفترة من 2019 إلى 2023 تباعاً مع البدء في تسليم الوحدات المباعة في تلك التعاقدات.

