اقتصاد مصر

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انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من وضع سياسات وإجراءات برنامج التحول الرقمي والجذري للشركات التابعة لها، والذي يستهدف ميكنة وتحسين نظم العمل ورفع كفاءة الإنتاج.وعقد وزير قطاع الأعمال العام د. هشام توفيق لقاء مع ممثلي نحو 60 شركة المدرجة ضمن مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP ، وذلك بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.

وأشاد بجهود المشاركين في وضع سياسات التحول الرقمي من خلال ورش عمل استمرت نحو 7 أشهر شارك فيها نحو 1200 شخص من الوزارة والشركات واستشاري مشروع ERP، مشيرًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعد أول وزارة تضع سياسات كاملة للتحول الرقمي على مستوى الشركات التابعة وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية التي تم تطويعها للتناسب مع السوق المصري وخاصة شركات القطاع.

وأوضح أن الانتهاء من وضع سياسات التحول الرقمي كخطوة أولى نحو تحول رقمي جزري وشامل لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة بالتزامن مع قرب الانتهاء من أكبر مناقصة بين كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لاختيار نظام إدارة موارد الشركات (ERP) والذي يطبق في 12 قطاعا مختلفا تعمل بها الشركات ويشمل 6 محاور أساسية في الشركات وهي المالية، المخازن، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، والموارد البشرية، ويعد المشروع الأكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يعمل به قرابة 40 في المئة من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ما بين خبراء ومتخصصين وفنيين.

