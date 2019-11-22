اقتصاد مصر

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أفرجت الإدارة العامة لجمارك العين السخنة، عن 4285 مشمول شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 12260 حاوية خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقال المدير العام لجمارك السخنة محمد عبدالنعيم في بيان لمصلحة الجمارك المصرية، إن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر أكتوبر بلغ 1.3 مليار جنيه.

وأوضح أن أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع وتتمثل في مكونات تكييف، ثلاجات، مراوح، أقمشة، غزول، خيوط، وقطع غيار أجهزة كهربائية وأجزائها وإكسسوار الهاتف النقال ولعب الأطفال.

وأشار إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة نحو 393.8 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 892.2 مليون جنيه.

وأشار إلى أن عدد الشهادات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال شهر أكتوبر 2019 نحو 1182 شهادة بعدد 12463 حاويات بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار جنيه، موضحاً أنه تم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 5 ملايين جنيه، أغلبهم من الـ «فوسفات، رخام ، فايبر غلاس».

