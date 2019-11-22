اقتصاد مصر

?

توقع الخبير الاقتصادي المصري د.إبراهيم مصطفى خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة 3 في المئة خلال النصف الأول من العام المقبل 2020 ،موضحاً أن مصر تستهدف النزول بسعر الفائدة ليصبح 10 في المئة ليرجع إلى نفس القيمة التي كان عليها قبل 8 سنوات.

وشدد على ضرورة تشجيع المستثمرين، لافتًا إلى أن كلفة الإقراض مرتفعة جدًا بالنسبة لهم، ومن ثم كان من الواجب خفض أسعار الفائدة لتقليل كلفة الإقراض، ما يمكنهم من استكمال مشروعاتهم.

وأكد أن خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى توفير فرص عمل، بسبب زيادة الاستثمارات، وبالتالي تحسين دخل المواطنين وزيادة الإنتاج، وحدوث توازن في أسعار السلع، وتقليل معدل التضخم.

