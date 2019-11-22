إيمانيات

كان هدف تعليمات القرآن الأوّل هو صياغة الرؤية الكونية للإنسان المُسلِم، وقد نفّذ الرسول الكريم محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ما أراده الوحي باعتباره المبلِّغ للرسالة الإلهيّة والمُعلِّم للمسلمين الذي بُعث «في الأميين ليعلِّمهم الكتاب والحكمة». أو يعلِّمهم ما لم يكونوا يعلمون، وكثيراً ما ذكر لنا تاريخ السيرة، محاولات إرشادية من قبل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لجعل رؤية المُسلِم تنطلق من محور قرآني، وتتحرّك في الإطار الذي أراده القرآن، وطالب المُسلِم في مختلف حالاته وتعامله مع الحياة سلباً وإيجاباً أن يكون له موقف قرآني، بمعنى أن يوجد توافقه مع العالم على هذا الأساس. من هنا أراد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من المُسلِمين أن يحفظوا القرآن في صدورهم ليعوه وعياً يحضر عند مواجهة كلّ موقف في الحياة، وشجّع على ذلك، وكان كثير من المُسلِمين يحفظون القرآن، ويواجهون به تفصيلات حياتهم الخاصّة والعامّة، وكان هدا العمل طبق تعليمات القرآن يزيدهم علماً به، ويعمّق إيمانهم بصورة عملية، ويملأ الفجوة بين المفاهيم الذهنية والواقع العملي الحيّ، كما يفيد هذا التطبيق علماً مستأنفاً هو نتيجة للعمل.

ومن هنا نفهم حث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) على العمل بالعلم، فقد رُوِي عنه: «مَن عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم» وقال بعض الحكماء في تفسير قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (الجمعة/ 2)، إنّ معنى التلاوة هنا: التدريس: «علم الدراسة» ويزكيهم بالعمل فإنّ نفوسهم تتزكى بسببه (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ) وهذا هو: «علم الوراثة» الذي أشار له الحديث السابق، فعلم الدراسة مقدّمة العمل وعلم الوراثة نتيجة له، ومن هنا قيل أنّ «العلم بلا عمل عقيم، والعمل بلا علم سقيم».

إذن كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) دؤوباً في بناء الشخصية الإسلامية على منوال تربوي فريد، وقد بلغ بأمانة ذلك الاطار التربوي الذي تصافح في ظله شخصية الإنسان المُسلِم وكانت هذه التربية تأخذ نسقاً منظماً، لا اعتباطياً ولا عفوياً، بل هو تعليم العلم المقرون بالعمل، المعمّق بالواقع الحيّ، الذي كان المُسلِمون يعيشونه بما فيه من أحداث عظيمة، وزخم يوشك أن يغير وجه التاريخ العالمي. حتى رُوِي عن بعض الصحابة (رضي الله عنهم)، أنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يعلِّمهم عدّة آيات، ولا يعلِّمهم ما يليها إلّا بعد أن يعلموها ويعملوا بالعلم الذي فيها. وإذا كان الأفراد النابغون الذي تخرجوا من مدرسة ما دليلاً على عظمة تلك المدرسة، فإنّ ما قدّم الإسلام من نماذج بشرية ذات مستوىً إنساني رائع، لهي الصورة الحيّة والواقعية، الناجعة في صياغة الإنسان، القادر على أداء الوظيفة الإلهيّة التي أرادها له خالقه العظيم.

ختاماً، كم نحتاج في زماننا هذا إلى إعادة بعث روح الاستقامة والتوحيد في نفوسنا بالفهم والوعي الكامل للقرآن الكريم، كي ينعكس ذلك توازناً واستقراراً في أوضاعنا، وكي نصحّح الكثير من الانحرافات التي أصابت واقعنا.. إنّ معنى التوحيد والاستقامة وبناء شخصية إسلامية واعية هو التزام بخطّ الله، ومسؤولية وعمل صالح، ونوايا مخلصة وصادقة، وأعمالٌ نافعة، وليست مجرّد مفاهيم نظرية ومجرّدة، بل دعوة مستمرّة للتزوّد بالخيرات والصالح من الأعمال.

