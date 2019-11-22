إيمانيات

إنّ التقوى هدف تربوي جوهري، والتقوى تعني الحفظ والوقاية. قال تعالى: (وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى) (طه/ 132). وعندما تستعمل كلمة التقوى بخصوص الإنسان في المجال الأخلاقي والتربوي، فهي تعني: حفظه، والتحكّم بنفسه، وإدارة شؤونه، وجعل سلوكه وممارساته في المسار العقلي. إنّ الهدف الأساس في التربية، هو تأهيل الإنسان ليكون مديراً لنفسه، ومسيطراً على نزواته وأهوائه النفسانية، ومُبعداً عن نفسه كلّ ما هو غير منطقي وغيرعقلي، ومنجزاً ما يليق بإنسانيته.. فالمؤمن هو مَن يعيش الإيمان سلوكاً حيّاً يتقرّب به إلى الناس وإلى الله تعالى، فيعبّر عن روح الارتباط بالخالق، ويعمل على إزالة كلّ أجواء الاحتقان والتوتر، فلا يفتن، ولا يسعى في نميمة أو غيبة أو عدوانية أو معصية لله عبر خيانة الأمانات والعهود، ولا يعيش العقدة من الآخرين، بل مشاعر الرحمة والمحبّة والبرّ، إذ ينطلق من عمق التقوى التي تجسّد كلّ قيمة ترتفع به وتمنعه من الانزلاق في متاهات الانحرافات والمفاسد، هذه التقوى التي تجعله يتنفّس الله في روحه وعقله ومشاعره، ليبرز أصالة الإيمان في خدمته لقضايا الإنسان والحياة.

لقد دعانا الله تعالى إلى الالتزام بخطّ البرّ والتقوى، وعدم سلوك طريق الإثم والعدوان، لأنّ الخطّ الأوّل يمثّل صراط الله وهدايته ونهجه، فيما الإثم والعدوان يمثّلان خطّ الباطل والشيطان، يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (المجادلة/ 9). هذا نداء للمؤمنين من أجل استثارة إيمانهم ليتحرّك في عمق شخصيتهم، من أجل أن تبقى الشخصية تجسيداً للإيمان الحيّ، فتلتزم بثوابته، وتستقيم على خطّه، ولا تهتزّ في مواقع الهزاهز، ولا تنحرف في خطوط الانحراف، من خلال طبيعة المجتمع الذي قد يضغط على أفراده، فيسقطون تحت تأثير ضغطه، كما يحدث للكثيرين الذين يتأثّرون في حياتهم العامّة بالأوضاع المنحرفة في مواقفهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مع إخلاصهم العملي في المسألة العبادية، لغفلتهم عن امتداد الإيمان في حياتهم العملية.

(وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى)، لأنّ هذين الخطّين هما اللذان يبنيان الحياة في مواقع السموّ الروحي والعملي، فيما توحي به كلمة البرّ من المعنى الشامل الذي يشمل كلّ القيم الروحية والاجتماعية في الحياة، وفيما توحي به كلمة التقوى من المراقبة الدائمة لله في كلّ النبضات الروحية والانطلاقات الفكرية والخطوات العملية والمواقف السلبية والإيجابية، ليكون الإنسان إنسان الله الذي يوحي لنفسه بالحبّ له والخوف منه والرغبة العميقة في الحصول على رضاه. (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)، ما يجعل التقوى الخطّ العريض للحياة، الذي لا يقتصر على حالة النجوى، كما يوحي بالمسؤولية في الموقف العظيم الذي يقف فيه الجميع في يوم المحشر، ليواجهوا لحظات الحساب الكبير.

والهدف من ذكر الله والتقرّب منه هو الحصول على نعيمه وعلى جنّته، لابدّ من أن نحصل على التقوى، فالتقوى هي العنوان العام الذي يشمل حركتك في عقلك، وحركتك في قلبك، وحركتك في لسانك، وحركتك في كلّ جوارحك وأعضائك ومواقفك في الحياة... لأنّ لكلِّ شيءٍ تقواه. وقد أراد الله لنا في القرآن الكريم، أن نتذكّر التقوى دائماً، وذلك في بعض الآيات التي توجّه بها إلى الناس، لا إلى المؤمنين فقط، أراد أن يقول للناس إنّ التقوى هي التي تنقذكم من عذاب الله، فإذا ابتعدتم عن تقوى الله، ابتعدتم عن الجنّة، واقتربتم من النار (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ) (الحجّ/ 1) احسبوا حسابه في كلّ عمل تعملونه، وفي كلّ قول تقولونه، راقبوه، اخشوه (إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) (الحجّ/ 1). والله تعالى عندما يقول: (اتَّقُوا رَبَّكُمْ)، حتى تكونوا الآمنين في ذلك الموقف، وحتى تكونوا المطمئنين نفسياً أمام ذلك الزلزال، وحتى تكونوا الواعين أمام ذلك الذهول.. هذا أسلوب من أساليب تحذير الناس من الابتعاد عن التقوى، لأنّهم سوف يواجهون هذا الموقف المرعب.

