إيمانيات

الأخلاق الإسلامية هي جملة دوافع وحوافز تربوية وتهذيبية للنفس، تحمّلها المسؤولية عن كلّ مجالات الحياة ومفرداتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، لتضع الإنسان أمام أصالته ودوره في تأكيد إنسانيته وممارسة أخلاقياته سلوكاً يسمو به ويجعل منه كائناً ناشطاً وفاعلاً في الحياة يحرّكها بكلّ خير وبرّ ضماناً لسلامتها ونموّها واستقرارها. كما أجزلت الشريعة الثواب على مَن يتحلّى بحُسن الخلق، فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «مَن حَسُن خلقه بلّغه الله درجة الصائم القائم». وعن (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ العبد ليبلغ بحُسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنّه لضعيف العبادة». وعن الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ الله تبارك وتعالى ليعطي العبد من الثواب على حُسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح». وعنه (عليه السلام): «ما يقدّم المؤمن على الله عزّوجلّ بعمل بعد الفرائض أحبّ إلى الله تعالى من أن يسع الناس بخلقه». وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن». وعن عليّ (عليه السلام): «حسّن خلقك يخفّف الله حسابك». وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ أحبّكم إليّ وأقربكم منّي يوم القيامة مجلساً أحسنكم خلقاً وأشدّكم تواضعاً». إنّ الأخلاق الإسلامية تتّسع لتشمل بتوجيهاتها كلّ ما يعترّض حياة الإنسان، حتى ينطلق لمواجهة التحدّيات بكلّ روح عالية وأخلاق رفيعة تعبّر عن مدى التزامه الديني والإنساني، ولا يقتصر الفعل الأخلاقي على مجال دون آخر، فذلك يناقض روح التشريع الإسلامي الذي يعتبر أنّ الأخلاق كلّ لا يتجزّأ، إذ من غير المقبول والمعقول أن نطبّق الأخلاق في مجال ونتغاضى عنها في مجالات أُخرى، عندها نصبح أُناساً غير متوازنين، وبعيدين من غاية الأخلاق في خلق مجتمع متكامل أخلاقياً يسعى ليطبّق الخير والعدالة في كلّ مساحات الحياة؛ لأنّ الأخلاق الإسلامية تطال كلّ حركة الإنسان وفعله وفكره وقوله وأثره في الحياة. وفي يوم جاء للنبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) رجل وسأله: يا رسول الله، ما الدِّين؟ أجابه: «حُسنُ الخلق». ظنّ الرجل أنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يسمعه جيِّداً، فأتاه عن يمينِهِ وقال: يا رسول الله: ما الدِّين؟ فقال: «حُسنُ الخلق».. فعاد وكرّر الرجل السؤال، ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «حُسنُ الخلق». فلقد جاء الدِّين من أجل ذلك، فكلّ العقائد والعبادات والتشريعات والمفاهيم جاءت لتدعو إلى حُسن الخلق، ولتثبت ذلك في ساحة الحياة. لذا كان طبيعياً أن يكون عنوان صحيفة المؤمن حُسن خلقه. إنّ الحديث عن الأخلاق ليس كما نعتقد حديث الآخرة، بل هو حديث الدُّنيا. عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «لو كنّا لا نرجو جنّةً ولا نخشى ناراً ولا ثواباً ولا عقاباً، لكان ينبغي أن نطلب مكارم الأخلاق». وهذا يعني فرضاً، أنّه لو لم يكن يعنيك من الدِّين موضوع الثواب والعقاب والجنّة والنار، فعلى الأقلّ فكِّر في مصلحتك، واتبع الدِّين من أجل منظومة الأخلاق التي جاء بها.. لأنّه بحُسن الخلق تكون السعادة الحقيقية والهناء والنجاح، وإن خيِّل إلينا غير ذلك، فالخصال الحميدة والسجايا الحسنة الموجودة داخل النفس، ويُعبَّر عنها بحُسن الخلق، هي مصدر سعادة حقيقية لصاحبها، لا يوازيها أيّ مصدر آخر للسعادة. ثمّ إنّه بحُسن الخلق يكون النجاح على المستوى الفردي والمجتمعي، ومردُّ ذلك إلى ما يصنعه الخلق الحسن من استقرارٍ نفسي للإنسان، وانسجامٍ مع محيطه الأُسري والاجتماعي. ثمّ إنّ نهضة الأُمم تُقاس بتعامل الناس مع بعضهم البعض، والقدرة على العمل الجماعي والانضباط والإتقان والتقيّد بالمواعيد والمساهمة في زيادة الإنتاج. وفي ذلك، وردت الأحاديث الشريفة، وقد ورد: «بحُسن الأخلاق تدرّ الأرزاق». وورد أثره في زيادة الأعمار: «إنّ البرَّ وحُسن الخلق يزيدان في الأعمار». وقد ورد: «لا عيش أهنأ من حُسن الخلق، و«حُسن الخلق يثبت المودّة»، فيما «سوء الخلق نكد العيش وعذاب النفس»، و«مَن ساء خلقه ملّه أهله»، وورد أيضاً: «مَن ساء خلقه ضاق رزقه».