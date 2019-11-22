مال وأعمال

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم عقيل العقيل أن نسب انجاز المشروعات تحسنت كثيراً منذ عام 2010، موضحة أن تركيز القائمين بمتابعة المشروعات المؤثرة على التنمية بشكل مباشر على تحسين كفاءة أنظمة متابعة هذه المشروعات، بالاضافة الى اصدار مجلس الأمة لقانون 7 لسنة 2016 بشأن التخطيط التنموي والذي أعطى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مزيد من الصلاحيات مكنتها من مساعدة الجهات على حل المعوقات التي تعترض مشروعاتها.

وأوضحت العقيل في ردها على سؤال برلماني أن نسب انجاز المشروعات التنموية تراوحت بين 10 في المئة في 2016/2017 و7 في المئة في 2017/2018 و7 في المئة في 2018/2019، فيما أشارت الأرقام أن المشروعات في مرحلة التنفيذ تراوحت بين 53% و54% و55 في المئة في 3 سنوات السابقة، فيما أشارت الأرقام الى أن المشروعات لم تبدأ 4 في المئة في 2016/2017 و5 في المئة 2017/2018 و2 في 2018/2019.

ولفتت أن المشروعات في مرحلة التحضير تراوحت بين 32 في المئة في 2016/2017 و32 في المئة في 2017/2018 و35 في المئة في 2018/2019.

ولفتت الأرقام الى أن المشروعات في مرحلة التسليم تراوحت بين 1 في المئة و2 في المئة و1 في المئة.

وأضافت العقيل أن تحسن كثير من المؤشرات خاصة في مجال الصحة والاسكان وبنية الطرق، ففي مجال الصحة والاسكان على سبيل المثال، ارتفع عدد الأسرة من 6066 سريراً الى 8691 سريراً حتى نهاية الربع الأول من 2019/2020.

وأضافت تمت اضافة مئات الكيلومترات لشبكة الطرق القائمة منها جسر جابر وعديد من الجسور الجديدة في المناطق التي تعاني من اختناقات مرورية اضافة الى تطوير شامل في الطرق القائمة.

وحول بدائل الدخل للدولة والمعوقات في طريق تنفيذها والاجراءات التي اتخذت بحق من يعطل مشاريع التنمية، أجابت العقيل بالقول إن الخطة الانمائية الثانية 2015/2016 – 2019/2020 اهتمت بتنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على النفط من خلال مجموعة من الأهداف والسياسات، كما تضمنت تحليل للفجوات الاقتصادية والتي أظهرت ضعف مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني وخاصة في قطاعات الخدمات المالية والتجارية ومستويات المنافسة المحلية والانفتاح على التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي لا تزال دون المستويات التي تحققها معظم دول العالم.

وقالت ان تلك البرامج تعمل على زيادة نسبة القطاع الخاص في الناتج، تنويع مصادر الدخل، جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات في القطاع السياحي والاستغلال الأمثل للمرافق وزيادة الميزة التنافسية.

وأضافت أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن محاسبة القياديين المعنيين بالمشروعات المتعثرة والذين تسببوا في تعطيل المشروعات التنموية، موضحة أن هناك 5 آليات تتبعها الأمانة العامة للتخطيط في متابعة المشروعات التنموية لمواجهة المعوقات والتي منها تعزيز العلاقة بين الأمانة العامة والجهات الحكومية، الزيارات الميدانية، تفعيل دور لجان المجلس البلدي وبلدية الكويت في تذليل المعوقات من خلال لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي.

وكشفت الوزيرة عن القيام باعداد الخطة الانمائية الثالثة في الفترة 2020/2021 – 2024/2025 في اطار رؤية كويت جديدة 2035.

