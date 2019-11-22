مال وأعمال

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أكد الخبير النفطي كامل الحرمي أن الكويت لا تستطيع الآن تحقيق الطاقة القصوى وفقاً للاستراتيجية الموضوعة سلفاً بانتاج 4 ملايين برميل يومياً، مشيراً الى أن أقصى طاقة من الممكن أن تصل اليها الكويت هي 3 ملايين برميل وبين في تصريح خاص لـ«النهار» أن الكويت تحتاج الى أسعار مابين 70 الى 75 دولاراً، لبرميل النفط، بينما تحتاج السعودية أسعار ما بين 80 الى 85 دولاراً، مقابل 100 لدولار للعراق وايران. وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 1?21 دولار ليبلغ 62?55 دولاراً في تداولات الاربعاء الماضي مقابل 63?76 دولاراً للبرميل في تداولات اليوم السابق.

وفي الاسواق العالمية تحدد سعر تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 62?40 دولاراً للبرميل مرتفعا 1?49 دولار واغلق خام غرب تكساس الوسيط على 57?11 دولاراً للبرميل بزيادة 1?90 دولار. من جانبه قال تاكاشي تسوكيوكا رئيس جمعية البترول اليابانية ان من المرجح أن تتفق أوبك ومنتجون آخرون على تمديد اتفاق قائم لخفض انتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حين يجتمعون الشهر القادم. وتأتي تصريحات تسوكيوكا بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان لدى بلاده ومنظمة البلدان المصدرة للبترول «هدفا مشتركا» في الحفاظ على سوق النفط متوازنة وقابلة للتنبؤ، وان موسكو ستواصل التعاون في اطار اتفاق خفض المعروض العالمي. وتجتمع أوبك في الخامس من ديسمبر في فيينا، ويعقب ذلك محادثات مع مجموعة من المصدرين الآخرين من بينهم روسيا، في تحالف معروف باسم أوبك+.

