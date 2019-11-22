مال وأعمال

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قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل أن عدد المرضى الكويتيين ممن تم ايفادهم للعلاج في الخارج وجاوزت مدة بقائهم أكثر من سنة قد بلغ في السنوات المالية الثلاث السابقة 43 مريضاً، مشيراً في رده على سؤال برلماني للعضو صالح عاشو أن الأمراض التي يعاني منها هؤلاء المرضى مستعصية، فجميعهم مصابون بمرض السرطان عدا واحد فمصاب بتشوهات خلقية وقلب.

وأضاف أنه لم يتم ايفاد أي من المرضى غير الكويتيين للعلاج في الخارج على نفقة شركة نفط الكويت خلال الفترة المشار اليها، وذلك في ضوء ما تقرر على مستوى القطاع النفطي بتاريخ 5 سبتمبر 2012 في هذا الشأن.

