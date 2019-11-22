loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الفاضل: 43 مريضاً كويتياً بالقطاع النفطي تجاوز علاجهم في الخارج أكثر من سنة

علي حامد
مقالات أخرى للكاتب
الجمعة 22 نوفمبر 2019

?
قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل أن عدد المرضى الكويتيين ممن تم ايفادهم للعلاج في الخارج وجاوزت مدة بقائهم أكثر من سنة قد بلغ في السنوات المالية الثلاث السابقة 43 مريضاً، مشيراً في رده على سؤال برلماني للعضو صالح عاشو أن الأمراض التي يعاني منها هؤلاء المرضى مستعصية، فجميعهم مصابون بمرض السرطان عدا واحد فمصاب بتشوهات خلقية وقلب.
وأضاف أنه لم يتم ايفاد أي من المرضى غير الكويتيين للعلاج في الخارج على نفقة شركة نفط الكويت خلال الفترة المشار اليها، وذلك في ضوء ما تقرر على مستوى القطاع النفطي بتاريخ 5 سبتمبر 2012 في هذا الشأن.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة