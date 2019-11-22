مال وأعمال

ارتفعت البورصة بشكل جماعي بنهاية تداولات الأسبوع، مدعومة بنمو 9 قطاعات. وسجل مؤشر السوق الرئيسي نمواً نسبته 0.47 بالمئة، وارتفع العام والأول بنسبة 0.14 بالمئة، و0.03 بالمئة على الترتيب.

وتباينت تداولات، أمس، اذ ارتفعت السيولة عند 26.57 مليون دينار، مقابل 25.48 مليون دينار بالأمس، بينما تراجعت الكميات عند 155.23 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 162 مليون سهم في الجلسة السابقة. وسجلت 9 قطاعات نمواً على رأسها النفط والغاز بـ2.61 بالمئة، فيما تراجعا قطاعات التكنولوجيا والصناعة بنسبة 0.46 بالمئة و0.05 بالمئة على التوالي. وتصدر سهم منازل القائمة الخضراء بـ16.21 بالمئة، فيما جاء اكتتاب على رأس التراجعات بـ10.76 بالمئة.

وحول أنشط التداولات، جاء عقارات الكويت المرتفع 2.87 بالمئة على رأس الكميات بـ18.51 مليون سهم، فيما تصدر هيومن سوفت السيولة بـ2.95 مليون دينار، بانخفاض 0.20 بالمئة.

