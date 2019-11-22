مال وأعمال

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تعقد اليوم في الصين الجلسة الثالثة والأخير في ختام فعاليات منتدى بلومبيرغ للاقتصاد الجديد والذي ابرز ركائزه قطاع السياحة والسفر والطيران الذي لو تم الاهتمام به من الدول بالشكل المثالي لاصبح قاطرة العالم نحو الرخاء والازدهار. ويشارك في المنتدى 500 من وزراء السياحة والمالية والاقتصاد والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية في مجال الأعمال والاقتصاد والتكنولوجيا والسياحة.

ويناقش المشاركون في الجلسة الختامية أطر التعاون الأكثر فعالية بين القطاع للخاص والحكومات في مواجهة التحديات، وبلومبيرغ المنظم للمنتدى هي شركة عالمية متعددة الجنسيات للخدمات الاخبارية والاعلامية والمعلومات المالية العالمية، كما أنها تعد واحدة من أهم قنوات الاتصال الدولية على المستوى المهني والاعلامي في السوق الصيني.

وكانت الجلسة الافتتاحية الأولى التي أقيمت اول من امس الأربعاء تناولت موضوعين رئيسين؛ الأول بعنوان «نظرة جديدة للشركات: نهج جديد بشأن الأرباح والمجتمع»، والموضوع الثاني بعنوان «المحركات والاختلالات: مؤشر جديد للاقتصاد».

كما ناقشت الجلسة الثانية التي عقدت امس الخميس تأثير السياسات الحمائية على الاقتصاد العالمي ومدى تأثيرها على التجارة المفتوحة وآثارها على البلدان الأكثر فقراً في أفريقيا وغيرها من الاقتصادات الجديدة.

واستمع المشاركون في المنتدى للعديد من صناع التجارب الناجحة في قطاع السياحة من مختلف العالم ومنها مصر التي حققت ايرادات سياحية غير مسبوقة خلال العام المالي 2018/2019؛ والتي سجلت زيادة بنسبة 28% لتصل الى 12,6 مليار دولار، محققة أعلى ايرادات في تاريخ قطاع السياحة في مصر.

