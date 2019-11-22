مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة ان قيمة شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت بنسبة 11 في المئة خلال شهر اكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضحت «التجارة» في بيان صحافي ان عدد شهادات المنشأ للصادرات الى الدول العربية والأجنبية بلغت 1901 شهادة بقيمة 16?9 مليون دينار (نحو 55 مليون دولار) في اكتوبر الماضي مقابل 1503 شهادات بقيمة 15?2 مليون دينار (نحو 50 مليون دولار) في نفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت ان عدد الشهادات للصادرات الكويتية الى الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 482 شهادة بقيمة 6?3 ملايين دينار (نحو 20?7 مليون دولار) مقابل 73 شهادة بقيمة 2?7 مليون دينار (نحو 8?8 ملايين دولار) الى الدول الأجنبية. وذكرت ان عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية الى دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1346 شهادة بقيمة 7?8 ملايين دينار (نحو 25?6 مليون دولار) في اكتوبر الماضي.

وبينت ان العراق تصدر قائمة الدول العربية الأكثر استيرادا لصادرات الكويت تلاه الأردن ثم الجزائر فلبنان ثم اليمن فمصر ثم تونس في حين حلت الامارات في الترتيب الأول خليجيا تلتها قطر فالسعودية ثم عمان وأخيرا البحرين. وحول الصادرات الكويتية لدول العالم الأخرى افادت بأن بلجيكا جاءت في المقدمة ثم ايطاليا تلتها تركيا ثم فرنسا فاسبانيا ثم البرتغال.

