مال وأعمال

شاركت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» في فعاليات اليوم العالمي للسكري الذي نظمه معهد دسمان للسكري، تحت عنوان «عاداتك تغير حياتك»، انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية في المجال الصحي، وتأكيدا على دورها في التوعية والتذكير بمخاطر مرض السكري وتداعياته، لاسيما ان الحالة الصحية للفرد والمجتمع ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وانطلقت فعاليات اليوم العالمي للسكري بحضور مسؤولي معهد دسمان وكوكبة من الأطباء، وجمع كبير من الجماهير، وشمل الاحتفال بهذا اليوم فحوصات طبية واستشارات غذائية، وكذلك فعاليات وانشطة توعوية قامت بها «بيتك تكافل» من خلال جناح خاص للشركة، ومن خلال المشاركة في محاضرات ومناقشات نظمها المعهد تم خلالها نشر التوعية وحث المجتمع على القيام بفحوصات دورية، بالاضافة الى تأكيد توفير وتقديم افضل الخدمات الطبية للمرضى. كما نظمت «بيتك تكافل» في وقت سابق، برامج وفعاليات وانشطة للتوعية الصحية والفحص الدوري لموظفيها وللجمهور في مواقع مختلفة، ومناسبات طبية وصحية متعددة اسهمت في توفير فرصة الفحص الطبي مع توعيتهم بمرض السكري وطرق الوقاية وسبل التعامل معه، بمشاركة عدة جهات معنية بالموضوع.

