مال وأعمال

أعلنت بورصة الكويت شراء بدر ناصر الخرافي رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية 60.12 مليون سهم في الشركة، وفق بيان امس الخميس.

وأشارت البورصة الى ان متوسط سعر السهم في الصفقة التي عقدت اول من امس الأربعاء بلغ 548 فلساً، لتقدر القيمة الاجمالية لها بـ32.94 مليون دينار.

وكانت كابلات اعلنت صباح اول من امس موافقة شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات، والتي تمتلك اكبر حصة في رأسمال الشركة، عن بيع جزء من حصتها بأسهم «كابلات» بسعر 550 فلساً للسهم الواحد.

وقالت «كابلات» في تفاصيل الاعلان ان «الخير الوطنية» وافقت على العرض المُقدم من شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم، بشراء جزء من حصتها المجمعة بنسبة 27.64 في المئة بعدد 58.028 مليون سهم.

وكانت «كابلات» اعلنت ان «الخير الوطنية» تعتزم التخارج من حصتها بالشركة، علماً بأن الحصة الكلية لـ«الخير الوطنية» في «كابلات» تبلغ نسبتها 36.725 في المئة وبعدد 77.098 مليون سهم.

ويبلغ رأسمال «كابلات» نحو 20.993 مليون دينار، موزعاً على نحو 209.93 ملايين سهم بقيمة اسمية 100 فلس لكل سهم.

