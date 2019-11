مال وأعمال

كشف موقع «بوكيت ناو» المتخصص في التكنولوجيا، ان ابل، اضافت تقنيات الى بعض هواتفها، بجعل الزر في منتصف الشاشة، بجانب تحسين الكاميرا والشاشة، لذلك لقيت نماذج مثل «7 بلس» و«8 بلس» رواجا كبيرا وحققت مبيعات خيالية، ثم تم طرح اجهزة «آيفون اكس - اكس اس - اكس اس ماكس - اكس آر»، دون زر اسفل الشاشة، فحققت رواجا اكبر، لتناسب السعر مع الميزات. Volume 0% This ad will end in 14. وبحسب احصائيات اسواق المال العالمية، فان عملاقة التكنولوجيا الأميركية، جاءت في المركز الرابع، بعد «سامسونغ» و«هواوي» و«أوبو»، حيث تكشف وكالة انباء سبوتنيك الروسية، ان هذا التراجع، ساهمت فيه شركتا سامسونغ - التي شحنت 75.1 مليون هاتف بنسبة 25 في المئة من حصة السوق، وهواوي التي شحنت 58.7 مليون هاتف بحصة 20 في المئة من حصة السوق العالمية. وعلى الرغم من تفوق اميركا حتى الأن في الصراع مع الصين، الا ان «أبل» تفقد حصتها السوقية، لصالح «هواوي»، التي تعزز ارباحها بقوة، حيث تمكنت الشركة الصينية من تجاوز الحظر التجاري، وتعزيز مبيعاتها في الصين والشرق الأوسط وأوروبا. وكشف «بوكيت ناو» ان ابل، ستدفع 680 مليون دولار، كغرامات، لصالح سامسونغ، لأن العملاقة الأميركية لم تتسلم الكمية الكاملة من الشاشات التي طلبتها، بعدما تضررت من انخفاض مبيعات «آيفون»، خاصة انها تعتمد على سامسونغ بشكل كامل، في صناعة الشاشات المتطورة لهواتفها.